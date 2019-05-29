ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки: как участвовать?

30.05.2019 15:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки. Какие условия конкурса, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Конкурс на предоставление субсидий по возмещению части процентов за пользование банковскими кредитами. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются в период с 13 мая по 14 июня 2019 года. А также второй конкурс на предоставление субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды лизинга в части оплаты суммы вознаграждения лизингодателя. По этому конкурсу заявки принимаются с 13 мая по 21 июня 2019 года. Об условиях конкурса более подробно можно посмотреть на сайте Мингорисполкома в разделе «Предпринимательство».

Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки: как участвовать?

Люди в материале: Владимир Наумович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки. Какие условия конкурса, рассказали в программе «Большой город».
 
Новости дня
Новости разные
 
Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика