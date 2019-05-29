|
Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки: как участвовать?
Источник материала: СТВ
Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки. Какие условия конкурса, рассказали в программе
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки: как участвовать?
Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки. Какие условия конкурса, рассказали в программе «Большой город».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)