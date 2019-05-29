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Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

30.05.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какой бизнес хотят открыть минчане, узнали в программе «Большой город».

Жители Минска:
Я бы хотела цветочный магазин, мне нравится ботаника, флористика.

Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

Создать свою юридическую фирму.

Если б у меня была материальная возможность, тогда я что-то открыла бы, связанное с одеждой.

Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

Скорее всего, он был бы связан с распространением корейской культуры.

Создать фабрику или предприятие по производству маек с различными красивыми надписями, рисунками.

Если бы я создала бизнес, это была бы фирма грузоперевозок.

Это было бы кафе. Там бы жили собачки, с которыми люди могли бы играть, попить кофе и всякое такое.

Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Какой бизнес хотят открыть минчане, узнали в программе «Большой город». Жители Минска:Я бы хотела цветочный магазин, мне нравится ботаника, флористика. Создать...
 
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