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Какие направления бизнеса наиболее перспективные в Минске?

30.05.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие направления бизнеса на сегодняшний день наиболее перспективные в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Если говорить о Минске, то наиболее развита сфера торговли и услуг, порядка 30% трудоустраиваются в 2018 году именно в этих секторах экономики. Информации и связи, строительства, обрабатывающей промышленности. Руководством Мингорисполкома на сегодняшний день ставятся задачи для активного развития производственных площадок, производственной сферы города, принимаются соответствующие решения. Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении более активно.

Люди в материале: Владимир Наумович
 
Теги: Минск
 
 
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Какие направления бизнеса на сегодняшний день наиболее перспективные в Минске, рассказали в программе «Большой город».
 
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