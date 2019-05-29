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Какие направления бизнеса наиболее перспективные в Минске?
Источник материала: СТВ
Какие направления бизнеса на сегодняшний день наиболее перспективные в Минске, рассказали в программе
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
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Какие направления бизнеса на сегодняшний день наиболее перспективные в Минске, рассказали в программе «Большой город».
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