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Конституционное развитие государств обсуждают на международной конференции в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции. Об этом 30 мая говорили на международной конференции, которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусскую столицу приехали судьи более чем из десятка стран. В центре внимания международных экспертов – вопросы развития Конституции. Эта тема актуальна для многих постсоветских республик, которые создавали эти основополагающие документы в достаточно непростой период. В 2019 году Конституции Беларуси исполняется 25 лет. Мероприятие приурочено в том числе к этой юбилейной дате.
Белорусские специалисты сходятся во мнении, что пришло время для внесения некоторых корректировок в Конституцию, поскольку этот документ должен быть современным и учитывать все те изменения, которые произошли в обществе за последние десятилетия.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Инета Зиемеле, председатель Конституционного суда Латвии:
Международный форум продолжит работу и завтра. В программе форума – профессиональные дискуссии и даже посещение крупного промышленного предприятия. Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси.
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Новости Беларуси. Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции. Об этом 30 мая говорили на международной...
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