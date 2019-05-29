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В Ушачах лесовоз насмерть сбил 65-летнего велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 мая около семи вечера в Ушачах лесовоз сбил пожилого велосипедиста.
Как
В аварии погиб ехавший на велосипеде житель Ушачского района. По факту ДТП ведётся проверка.
Весной 2019 года в Бресте «скорая» сбила велосипедиста.
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Новости Беларуси. 29 мая около семи вечера в Ушачах лесовоз сбил пожилого велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 49-летний водитель...
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