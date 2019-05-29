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«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

30.05.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слово как оружие массового поражения, и кто ответит за распространение недостоверных новостей в социальных сетях? Надежная защита информационного пространства как составная часть национальной безопасности.

Откровенный разговор о силе слова и традициях милосердия. События, факты, рассуждения о самом важном – что за минувшие семь дней произошло в стране и мире.

«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

Інфармацыя сёння становіцца сапраўды зброяй.

«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

Гигиена информации должна иметь место быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию.

«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

Скажите, вы назовете того человека доктором, который зеленкой мажет царапину?

«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

Хачу нагадаць адну беларускую мудрасць: «У хлусні кароткія ногі».

Обмен мнениями за экспертным столом смотрите в программе «В обстановке мира» сразу после информационного канала на СТВ.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Слово как оружие массового поражения, и кто ответит за распространение недостоверных новостей в социальных сетях? Надежная защита...
 
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