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Названа лучшая песня всех времен и народов

30.05.2019 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг сотни лучших песен всех времен. Список приводит USA Today в четверг, 30 мая.

При составлении перечня учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов.

Лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Yesterday, автором которой выступил Пол Маккартни, вошла в альбом Help! в Европе, а в США была выпущена в виде сингла.


Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot 100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера.

В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.


Всего рейтинг состоит из сотни композиций, среди которых также указаны Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли (11-е место), Happy Фаррелла Уильямса (14-е место), These Boots Are Made For Walkin Нэнси Синатры (21-е место), Eye of the Tiger группы Survivor (25-е место) и Lose Yourself рэпера Эминема (27-е место). Лидером по числу топовых композиций оказалась группа The Beatles.

 
 
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Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг сотни лучших песен всех времен. Список приводит USA Today в четверг, 30 мая.
 
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