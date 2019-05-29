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В Ушачах лесовоз насмерть сбил 65-летнего велосипедиста

30.05.2019 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ушачах лесовоз насмерть сбил 65-летнего велосипедиста
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 мая около 7 часов вечера. 49-летний водитель лесовоза двигался по улице Калининской в Ушачах.

В Ушачах лесовоз насмерть сбил 65-летнего велосипедиста В Гомеле машина сбила на зебре юного велосипедиста

Мужчина намеревался совершить обгон двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, однако наехал на него. В результате аварии 65-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия. Водитель лесовоза не пострадал.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

В ГАИ Витебска напомнили, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Если и эти элементы дороги отсутствуют, то допускается движение велосипедистов по проезжей части в один ряд не далее одного метра от ее правого края.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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