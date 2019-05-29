Обновленный BMW X1 получил гибридную установку с расходом 2 литра на 100 км

Источник материала: Tut.by

В BMW поделились первой информацией о модернизированной версии компактного «паркетника» X1, получившего изменения в экстерьере и интерьере, а также новое оборудование и «подзаряжаемую» гибридную установку.





Кроссовер обзавелся укрупненными «ноздрями» радиаторной решетки в характерном для последних SUV марки стиле, новыми адаптивными светодиодными фарами, измененными бамперами, а также более массивными воздухозаборниками. На выбор предлагаются три новых цвета кузова и четыре дополнительных варианта колесных дисков в новом дизайне.





Основные изменения в салоне X1 скрыты от глаз — теперь управлять мультимедиа-системой можно не только с помощью контроллера iDrive, но и с помощью голосового управления или прикосновениями к экрану. Помимо дисплеев с диагональю 6,5 и 8,7 дюймов опционально доступен 10,25-дюймовый экран. Появились три новых варианта обивки с контрастной прострочкой на передней панели.





На европейском рынке обновленный X1 дебютирует этим летом с трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами на выбор — мощностью от 116 до 231 л.с. В общей сложности, кроссовер будет предлагаться с 16 различными комбинациями двигатель/коробка передач.





В следующем году линейка X1 пополнится «подключаемой» гибридной версий xDrive25e с комбинацией 125-сильной турбо-«тройки» объемом 1,5 л и электромотора мощностью 95 лошадиных сил на задней оси. Благодаря батарее емкостью 9,7 кВт·ч кроссовер сможет преодолевать на электротяге более 50 км, а паспортный расход бензина в комбинированном цикле равен 2 л на 100 км.





Уже известна стоимость модернизованного кроссовера в России, где он будет доступен для заказа с 1 июля — цены будут начинаться от 2 100 000 рублей (32 280 долларов в пересчете по текущему курсу).