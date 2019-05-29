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Беларусь полностью завершила переговоры с ЕС по соглашению о реадмиссии - МВД

30.05.2019 15:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь полностью завершила переговоры с Европейским союзом по соглашению о реадмиссии, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"Из двух документов МВД отвечает за соглашение о реадмиссии. Мы консультации и все переговоры полностью завершили, механизм выполнения полностью усвоили", - сказал Бегун журналистам в четверг в Минске.

Вместе с тем, добавил он, остаются небольшие формальности по документу по облегчению визового режима.

Беларусь и Евросоюз ведут переговоры по двум соглашениям: об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Ранее на мероприятиях по случаю 10-летия Восточного партнерства в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханесс Хан сообщил, что основные переговоры Евросоюза с Беларусью по пакетным соглашениям о реадмиссии и упрощении визового режима завершены, стороны ищут время и место для подписания.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил надежду, что соглашение об упрощении визового режима будет подписано до конца года.

Подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью позволит снизить стоимость виз для белорусов в ЕС до 35 евро. Вырастет также число бесплатных и долгосрочных виз.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь полностью завершила переговоры с Европейским союзом по соглашению о реадмиссии, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей...
 
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