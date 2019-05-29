Международная компания Dow открыла представительство в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Представительство международной химической компании Dow, открывшееся в конце мая в Минске, стало четвертым в регионе – после Москвы, Киева и Нур-Султана.



В Беларуси бизнес Dow присутствует уже более 20 лет, а если отсчитывать с 1974 года, когда открылось "посольство" компании в СССР, - все 45, подчеркнул во время торжественной церемонии глава представительства DOW в России и СНГ Артур Ерицпохов.



"Наши продажи в Республике Беларусь активно развиваются с начала истории независимости страны. И сейчас мы пришли к тому, чтобы активно воплощать одну из наших главных ценностей – быть максимально близкими к нашим партнерам, заказчикам, чтобы еще быстрее реагировать на их потребности и более эффективно налаживать новые связи", - прокомментировал А. Ерицпохов причину, подтолкнувшую к открытию белорусского представительства.

"Благодаря открытию офиса в Минске не только Dow приобретет дополнительные возможности, в частности, для расширения нашего продуктового портфолио и доли рынка, но и – в первую очередь – наши заказчики, а также белорусская химическая индустрия в целом", - отметил генеральный директор Dow в Минске Павел Федусенко.



"Dow предлагает своим клиентам по всему миру широкий ассортимент продукции в области наукоемких материалов в сочетании с глобальным опытом, первоклассной технической и клиентской поддержкой на всех стадиях развития отношений, а также возможность создавать индивидуальные решения для своих клиентов", - добавил глава белорусского представительства компании.

По словам А. Ерицпохова, Беларусь является для Dow очень привлекательным рынком: "Еще во времена СССР здесь было большое сосредоточение важных производств. Сейчас идет модернизация производств, привлекаются дополнительные инвестиции. И мы хотим не просто участвовать, а сделать все от нас зависящее, чтобы эти процессы шли еще быстрее и эффективнее".



На вопрос о возможном открытии собственного производства Dow в Беларуси глава представительства в России и СНГ ответил, что перспективы велики, уточнив, что это все же дело не ближайшего времени. "В цикле развития мы уже прошли стадии запуска продаж, их наращивания, расширения базы партнеров, и сегодня – открытия официального представительства. Далее речь идет о расширении представительства и на этом этапе можно будет уже оценить целесообразность создания производства в Беларуси".

Представительство в Минске на первом этапе будет состоять из двух сотрудников. Однако, как подчеркнули в Dow, когда в 1974 году открывалось представительство в Москве, то на весь СССР там работало всего три человека. Сейчас же только в одном московском офисе – порядка 100 сотрудников, еще 200 заняты в других подразделениях, включая производственные.



Ярким примером работы, которую компания уже активно ведет в стране, - развитие сотрудничества с БГУ. Как рассказал П. Федусенко, Dow планирует выступить партнером в проведении Фестиваля науки, а также поддерживает Школу юного химика при университете, и собирается принять участие в Экологическом форуме, который пройдет на базе БГУ этой осенью.

Учитывая особенность сферы деятельности компании – производству химического сырья и компонентов для конечных продуктов – от потребительского сегмента до изделий упаковочной индустрии и промышленности, Dow ставит деятельное участие в проектах по защите экологии одной из своих главных задач.

Будучи одним из ключевых участников процесса производства бытовой химии, Dow делает ставку на продукты, которые позволяют минимизировать содержание фосфатов, а порой исключить их из рецептуры моющих средств с сохранением высокого качества продукции. Как известно, фосфаты влияют на активный рост вредоносных сине-зеленых в водоемах, которые попадают туда вместе со сточными водами.

В лакокрасочной промышленности компания, к примеру, интенсивно продвигает компоненты, способные эффективно поглощать формальдегид из атмосферы, воздуха в жилых и рабочих помещениях.

В продуктовом портфолио компании также значительную роль занимает производство сырья для упаковочной индустрии. Представители Dow подчеркивают, что компания работает в двух важных направлениях: как улучшая качество самого продукта, так и безоговорочно соблюдая и, по возможности, даже опережая растущие в геометрической прогрессии требования к борьбе с отходами из пластика. Так, Dow стала активным членом Альянса по борьбе с пластиковыми отходами. "Мы находимся в авангарде такого движения, как экономика замкнутого цикла. В Dow говорят: "пластик слишком ценный ресурс, чтобы быть отходами", - заверил А. Ерицпохов.



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Сеть производственных объектов Dow насчитывает 38 предприятий в 15 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Индии. По итогам 2018 года чистые продажи Dow в Европе составили около $17,4 млрд.

Деятельность на территории России и стран СНГ компания ведет с 1974 года. Численность персонала Dow в России и СНГ составляет около 300 человек, которые работают в 4 представительствах и на 2 производственных площадках компании – ООО "Финндисп" и совместном предприятии "Дау Изолан".

Сотрудники Dow обслуживают заказчиков в следующих сегментах рынка: выпуск потребительских товаров, создание инфраструктуры и производство упаковки.