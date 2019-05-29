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"Нафтан" по итогам полугодия покажет убытки из-за поставок некачественной нефти из РФ – набсовет

30.05.2019 15:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Нафтан" завершило первый квартал 2019 года с чистой прибылью, снижение загрузки в апреле-мае окажет негативное влияние на финансовые показатели по итогам полугодия, сказано в сообщении предприятия по итогам состоявшегося 28 мая заседания наблюдательного совета АО.

Заседание прошло с участием главы администрации президента Беларуси Натальи Качановой,  которая возглавила набсовет "Нафтана" в конце апреля.

"Снижение производственной загрузки, произошедшее во втором квартале и связанное с поставками некачественной нефти, скажется на результатах работы полугодия", - отмечается в сообщении со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Демидова.

При этом "по итогам работы за этот период нафтановский нефтехимический комплекс выполнил все доведенные показатели, в том числе получена чистая прибыль", сказано в пресс-релизе.

"Наталья Кочанова отметила, что сегодня, кроме оперативного положения дел, большое внимание уделяется вопросам модернизации, которые находятся на постоянном контроле правительства республики и лично президента страны", - отмечается в сообщении.

"Глава государства глубоко владеет всеми вопросами относительно предприятия. Это касается и экономики, загрузки производства, переработки нефти, и хода модернизации, и отношений в коллективе. Конечно, на сегодня самая главная задача, от решения которой зависит будущее предприятия - завершение модернизации в установленный президентом срок", - сказала Кочанова.

Как сообщалось, из-за поставок загрязненной дихлорэтаном нефти из РФ "Нафтан" с третьей декады апреля работает с загрузкой около 60%, что оказывает негативное влияние на показатели деятельности компании. Предприятие продолжает испытывать дефицит нефти и в этой связи не исключает переноса планового капремонта установок по первичной переработке нефти АТ-8 и АВТ-6 на более поздний срок.

"Нафтан" реализует комплексный инвестиционный проект модернизации, ключевым этапом которого является строительство комплекса замедленного коксования. Завершить строительно-монтажные работы, в соответствии с поручением президента Беларуси, планируется в ноябре 2019 года. После модернизации глубина переработки на НПЗ должна составить не менее 90%, выход светлых продуктов - около 65%. В настоящее время глубина переработки составляет 73%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Кочанову представителем государства в органы управления ОАО "Нафтан" наряду с назначением других чиновников высокого ранга в иные хозобщества с превалирующей долей государства. Такое решение было принято президентом с целью повышения уровня и качества корпоративного управления в принадлежащих государству АО.

ОАО "Нафтан" является одним из крупнейших в странах Центральной и Восточной Европы нефтеперерабатывающих заводов. Введен в эксплуатацию в 1963 году, предприятие акционировано в 2002 году. Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%, остальные акции принадлежат физлицам-работникам предприятия. В 2008 году в состав "Нафтана" включено крупное нефтехимическое предприятие "Полимир". "Нафтан" выпускает более 70 наименований продукции, в том числе различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Предприятие экспортирует 70% продукции, в основном в страны СНГ и Евросоюза.

Чистая прибыль ОАО "Нафтан" в 2018 году составила Br4,56 млн, сократившись на 57,7%. По итогам работы за 2018 год "Нафтан" выплатил дивиденды в размере Br8,5 млн.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ в Беларусь 19 апреля. Прокачка качественной нефти в Беларуси возобновилась 4 мая.

 
 
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ОАО "Нафтан" завершило первый квартал 2019 года с чистой прибылью, снижение загрузки в апреле-мае окажет негативное влияние на финансовые показатели по итогам...
 
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