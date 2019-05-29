В Бресте начато производство грузовых фургонов и микроавтобусов МАЗ

Источник материала: Интерфакс

Минский автомобильный завод официально запустил продажи грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040, сборочное производство которых развернулось в Бресте, сообщили в пресс-службе предприятия.

Новинки обойдутся в Беларуси от Br56,5 тыс. с учетом НДС.

Новые автомобили выпускают на свободных площадях ОАО "Брестмаш", а ставку делают на высокое качество сборки и бюджетные цены. Так, грузовой фургон стоит в Беларуси Br 56 484 с учетом НДС. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет Br Br 62 196. В сравнении с моделями европейских производителей выходит дешевле.

"Мы активно развиваем новое для себя направление. Сейчас в Беларуси растет спрос на качественные и доступные микроавтобусы и фургоны. Наша стратегия как раз и предполагает оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, мы полностью обеспечиваем покупателей сервисным обслуживанием. Интерес к новинкам высокий", – поясняют в ОАО "МАЗ".

В Бресте выпускают две модели автомобилей. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 "лошадей", которые работают в паре с "механикой". Обе машины соответствуют классу Евро-5 и могут использоваться в странах СНГ, ЕАЭС и Украине.

МАЗ реализовал проект за счет собственных средств. В планах на будущее – существенно повысить локализацию производства. При выпуске автомобилей приоритет будут отдавать качественным белорусским компонентам.