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В Бресте отрыто новое здание автовокзала

30.05.2019 14:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Бресте состоялась торжественная церемония открытия нового здания автовокзала, строительство которого предусмотрено планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города, сообщили в пресс-службе Совмина.

"Согласно распоряжению президента к юбилею города построены 15 и возводятся еще 13 объектов инфраструктуры. Брест преображается буквально на глазах. Сегодня очередное новоселье - горожан и гостей будет встречать и провожать в путь новый автовокзал. Уверен, что он станет еще одной визитной карточкой и украшением областного центра", - заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе церемонии.

Он добавил, что Брест является крупным транспортным узлом, западными воротами республики, поэтому требования к его инфраструктуре высокие. "В брестском автовокзале удалось воплотить самые смелые идеи. Не случайно его проект был признан лучшим на Национальном архитектурном фестивале", - отметил Румас.

К возведению объекта специалисты ОАО "Полесьежилстрой" приступили в ноябре 2017 года. Строительство велось за счет областного бюджета, ориентировочная стоимость составила более Br10 млн.

Новый автовокзал вместе с железнодорожным образуют единый транспортный комплекс. "Этот объект расположен очень функционально. Рядом железная дорога, также создана инфраструктура с выходом на Западный обход города, строительство которого продолжается", - сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Вместимость автовокзала составляет 250 пассажиров, пропускная способность - 6-8 тыс. человек в сутки. На первом этаже находятся билетные кассы, просторный зал ожидания, зона хранения багажа и другие технологические помещения, на втором этаже разместилась администрация. В здании созданы условия безбарьерной среды, как для удобства людей с нарушениями зрения, так и опорно-двигательного аппарата. У пассажиров с детьми будет возможность остановиться в комнате отдыха матери и ребенка. Вскоре откроется кафе.

"Заканчиваются работы по всем инфраструктурным объектам к тысячелетию Бреста. Автовокзал является наиболее знаковым из них. Он красивый и современный. Думаю, олицетворяет собой общее состояние нашего динамично развивающегося города. Следующими откроем Дом правосудия, школу и учебно-педагогический комплекс, городской сад, а также фонтан, который, надеюсь, приятно удивит жителей", - подытожил председатель горисполкома Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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