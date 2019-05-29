Источник материала: Интерфакс

У каждого бывают дни, когда хочется есть настолько сильно, что каждая минута, потраченная на готовку или ожидание доставки – настоящее мучение. Спасением в такие моменты станут пельмени. Кстати, их даже не обязательно варить, можно сделать в микроволновой печи буквально за 4-5 минут. Но возникает проблема, какие пельмени выбрать. Interfax.by расскажет о пельменях, в которых только качественное мясо, нет никаких добавок, а еще они необычной формы.

"Мясные подушечки"

Квадратные пельмени под торговой маркой "Мясные подушечки" (кстати, словосочетание запатентовано) выпускает предприятие-лидер мясной промышленности в Беларуси – ОАО "Брестский мясокомбинат". Ассортимент "Мясных подушечек" разнообразен: есть и "Домашние", и "Классические", и "Боярские". А также подушечки с говядиной, телятиной, сыром, грибами, индейкой. Для детей и любителей особо нежного теста подойдут мини-подушечки "Потешки", в составе которых исключительно натуральные специи. Рецептура "Мясных подушечек" тщательно разработана и максимально приближена к домашнему варианту.



"Для нас очень важны вкус и качество продукта, если он чем-то чуть-чуть не нравится, мы это производить не будем", - рассказал начальник отдела маркетинга ОАО "Брестский мясокомбинат" Максим Бугаев.

Он также отметил, что компанию совершенно не пугают "последователи" (компании, также выпускающие свои пельмени квадратной формы – ИФ), которые появились спустя некоторое время после взлета "Мясных подушечек". "Они нам не мешают – в других компаниях это сопутствующие торговые марки, которые не набрали свой вес", - сказал Бугаев.

Процесс изготовления "Мясных подушечек"

В преддверии своего 80-летия ОАО "Брестский комбинат" показал весь процесс производства "Мясных подушечек" и раскрыл один из секретов вкуса этих пельменей. Оказалось, что фирменный вкус "Мясных подушечек" достигается за счет качественного охлажденного (не замороженного!) мяса.

В колбасно – кулинарном отделе туши разделывают, обваливают и разделяют по сортам мяса.



Далее мясо завешивают в соответствии с рецептурой и вместе со специями отправляют в куттер на замес фарша для пельменей.



Затем готовый фарш попадает на производственную линию. Для сохранения полезных свойств мяса в цеху постоянно поддерживается температура на уровне +12 градусов.

Как известно, пельмени – это не только вкусный фарш, но и не менее вкусное тесто. Тесто для "Мясных подушечек" готовят из муки высшего сорта, воды и оливкового масла. Вымешивается тесто в течении 15 минут, а затем из него раскатываются тонкие пласты.



Готовые пельмени отправляются в скороморозильник на 20 минут (при температуре - 30 градусов). Далее автоматически подушечки расфасовывают по весу в пачки и упаковывают в коробки. Затем ящики с подушечками поступают в камеру хранения для дальнейшей реализации. За качеством продукции тщательно следят операторы линии: плохо склеенные или пустые пельмени отбраковывают.



"Брестский мясокомбинат" основан в 1939 году. Предприятие является лидером мясной промышленности Беларуси. Мясокомбинат выпускает в месяц более 4 тыс.тонн готовой продукции. В ассортименте – около 400 наименований, среди которых колбасы, сосиски, пельмени и др.

УНП 200020262