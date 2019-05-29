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Пельмени, в которых, действительно, есть мясо. Все о "Мясных подушечках"
Источник материала: Интерфакс
У каждого бывают дни, когда хочется есть настолько сильно, что каждая минута, потраченная на готовку или ожидание доставки – настоящее мучение. Спасением в такие моменты станут пельмени. Кстати, их даже не обязательно варить, можно сделать в микроволновой печи буквально за 4-5 минут. Но возникает проблема, какие пельмени выбрать.
"Мясные подушечки"
Квадратные пельмени под торговой маркой "Мясные подушечки" (кстати, словосочетание запатентовано) выпускает предприятие-лидер мясной промышленности в Беларуси – ОАО "Брестский мясокомбинат". Ассортимент "Мясных подушечек" разнообразен: есть и "Домашние", и "Классические", и "Боярские". А также подушечки с говядиной, телятиной, сыром, грибами, индейкой. Для детей и любителей особо нежного теста подойдут мини-подушечки "Потешки", в составе которых исключительно натуральные специи. Рецептура "Мясных подушечек" тщательно разработана и максимально приближена к домашнему варианту.
Он также отметил, что компанию совершенно не пугают "последователи" (компании, также выпускающие свои пельмени квадратной формы – ИФ), которые появились спустя некоторое время после взлета "Мясных подушечек". "Они нам не мешают – в других компаниях это сопутствующие торговые марки, которые не набрали свой вес", - сказал Бугаев.
Процесс изготовления "Мясных подушечек"
В преддверии своего 80-летия ОАО "Брестский комбинат" показал весь процесс производства "Мясных подушечек" и раскрыл один из секретов вкуса этих пельменей. Оказалось, что фирменный вкус "Мясных подушечек" достигается за счет качественного охлажденного (не замороженного!) мяса.
В колбасно – кулинарном отделе туши разделывают, обваливают и разделяют по сортам мяса.
Как известно, пельмени – это не только вкусный фарш, но и не менее вкусное тесто. Тесто для "Мясных подушечек" готовят из муки высшего сорта, воды и оливкового масла. Вымешивается тесто в течении 15 минут, а затем из него раскатываются тонкие пласты.
УНП 200020262
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У каждого бывают дни, когда хочется есть настолько сильно, что каждая минута, потраченная на готовку или ожидание доставки – настоящее мучение. Спасением в такие...
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