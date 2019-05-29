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В Беларуси рассеянным склерозом чаще болеют люди от 20 до 40 лет - медики

30.05.2019 14:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Во всем мире рассеянным склерозом страдают около 3 млн. человек. В Беларуси зарегистрировано более 4 тыс людей с этим заболеванием, и большинство из них - молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Такие цифры были озвучены в рамках круглого стола "Организация помощи людям с рассеянным склерозом: актуальные аспекты и перспективы сотрудничества", который прошел в Минске.

Мероприятие собрало за круглым столом представителей министерства здравоохранения, в лице начальника управления оказания медицинской помощи Татьяны Мигаль и главного внештатного специалиста по неврологии Людмилы Анацкой, ведущих врачей-неврологов со всех областей Республики Беларусь и пациентов – людей, живущих с диагнозом "рассеянный склероз".

Первоочередной задачей круглого стола было определение перспективных и возможных направлений для сотрудничества государственных органов и общественного объединения инвалидов "Помощь больным рассеянным склерозом". В результате, получился живой и продуктивный диалог. 

Из важных вопросов, на которых заостряли внимание пациенты – это социальная и медицинская реабилитация на всех этапах заболевания. Ведь при своевременной и эффективной реабилитации есть возможность замедлить процессы инвалидизации, и решить многие социальные аспекты. Как оказалось, в Беларуси эта тема пока недостаточно проработана на уровне создания понятной и продуктивной системы.

"Важно обратить внимание, что при отсутствии адекватного медикаментозного и восстановительного лечения через 10 лет от начала заболевания каждый третий пациент с рассеянным склерозом способен передвигаться только с посторонней помощью, каждый второй – имеет трудности в выполнении профессиональных обязанностей, подавляющее большинство пациентов вынуждены сменить работу", - отметили участники круглого стола.

Неоднократно в зале звучали вопросы по алгоритму назначения и медикаментозного лечения препаратами ПИТРС, которые рекомендуется назначать уже на самых ранних стадиях заболевания. В 2018 году в Республике Беларусь инициирована программа государственных закупок препаратов ПИТРС, которые, несмотря на неизлечимый характер заболевания, позволяют избежать или отсрочить наступление инвалидизации.

В Беларуси рассеянным склерозом чаще болеют люди от 20 до 40 лет - медики
Специально, чтобы поделиться российским опытом в данной сфере, в мероприятии принял участие Ян Власов– д.м.н., президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, Председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS).

Российский пример демонстрирует слаженную систему взаимодействия пациентских организаций и государственных органов. В каждом регионе функционируют советы при министерствах здравоохранения регионов, которые действуют в пределах полномочий министерств. В результате пациентская организация сама поднимает вопросы и помогает органам власти упорядочивать систему оказания помощи пациентам. И этот процесс развивается. С 2014 по 2018 год количество нормативно-правовых актов, принятых с участием пациентской организации увеличилось с 48 до 97.

В Беларуси с 2017 года интересы людей с рассеянным склерозом представляет общественное объединение инвалидов "Помощь больным рассеянным склерозом". В организации зарегистрировано 160 человек, проживающих на территории Минска и области. Но, как говорят сами организаторы, это только начало их деятельности. В планах – создание республиканского объединения и представление интересов больных со всех областей республики.

Если раньше упор делался на оказание материальной (гуманитарной) помощи и поддержки, то сейчас организация вовлекает в работу самих пациентов. Главная цель – объединить и включить в диалог, услышать их идеи, узнать от них самих, что нужно сделать, чтобы улучшить качество жизни. И по сути данное мероприятие  – это один из важных шагов в этом направлении.

По итогам круглого стола представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь обозначили несколько ключевых направлений и предложили рассмотреть вопрос создания постоянно действующей площадки по рассеянному склерозу при Министерстве здравоохранения. Данное образование может собираться раз в месяц с участием представителей пациентской организации, представителей ассоциации неврологов и других специалистов, способных помочь в улучшении организации социальной и медицинской помощи людям с рассеянным склерозом.

 
Теги: Минск
 
 
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Во всем мире рассеянным склерозом страдают около 3 млн. человек. В Беларуси зарегистрировано более 4 тыс людей с этим заболеванием, и большинство из них - молодые...
 
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