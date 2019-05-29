Пинские журналисты вернулись с наградами с международного медиафорума в Бресте

Источник материала: Пинский Вестник

В Бресте на прошлой неделе прошел XIV международный медиафорум, который собрал журналистов из 25 стран. Они встретились, чтобы обсудить самые актуальные вопросы в журналистике.



В рамках международного медиафорума состоялась церемония награждения победителей ежегодного областного соревнования среди редакций областных, объединенных, районных и городских газет, телевидения и радио, журналистов Брестчины. На творческое состязание свои работы представили более 70 журналистов. Вдвойне приятно, что труд нашего журналиста и коллег «по цеху» был оценен по-достоинству.



Так, за высокопрофессиональную подготовку документального фильма «Урок памяти от дяди Миши Южука» дипломом была отмечена корреспондент телеканала ТРК «Пинск» Светлана Лёля, а ее коллега Ариадна Гребенюк стала победителем в номинации «Защита природы и окружающей среды». Редакция районной газеты «Полесская правда» отмечена специальным дипломом облисполкома за активную работу по продвижению издания в социальных сетях. Корреспондент «ПВ» Наталья Лешкевич получила благодарственное письмо УВД Брестского облисполкома за плодотворное сотрудничество с органами внутренних дел.



Виктория САМОЙЛОВА