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В Могилеве работники морга за восемь лет обманули почти 500 человек

30.05.2019 16:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве работники морга за восемь лет обманули почти 500 человек
Фото из открытых источников

Как стало известно, крупная коррупционная схема была выявлена в Могилеве. По информации Следственного комитета, 44-летний врач-патологоанатом, являясь заведующим отделения, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные ему по службе санитары.

В Могилеве работники морга за восемь лет обманули почти 500 человек В Беларуси ужесточают ответственность за коррупцию

В частности, с 2010 по 2018 годы сотрудники морга, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг. При этом работники всячески настаивали на расчете наличными средствами, чтобы не выдавать кассовый чек. «Добычу» участники преступной группы делили между собой.

В результате за восемь лет обманутыми оказались 492 человека. Следователи допросили по делу почти 4 тысячи человек.

В отношении всех обвиняемых возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в мошенничестве, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Все они задержаны и заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сотрудники могилевского патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции.
 
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