В Могилеве работники морга за восемь лет обманули почти 500 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, крупная коррупционная схема была выявлена в Могилеве. По информации Следственного комитета, 44-летний врач-патологоанатом, являясь заведующим отделения, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные ему по службе санитары.

В частности, с 2010 по 2018 годы сотрудники морга, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг. При этом работники всячески настаивали на расчете наличными средствами, чтобы не выдавать кассовый чек. «Добычу» участники преступной группы делили между собой.

В результате за восемь лет обманутыми оказались 492 человека. Следователи допросили по делу почти 4 тысячи человек.

В отношении всех обвиняемых возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в мошенничестве, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Все они задержаны и заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.