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Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам

30.05.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам
БЕЛТА

Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам Средний размер банковского вклада в Беларуси достиг 8620 рублей
Так, доллар сегодня стал дороже на Br0,0074 и стоит Br2,0953 за $1 (на торгах 29 мая - Br2,0879 за $1).

Евро подорожал на Br0,0052 до Br2,333 за 1 евро (29 мая - Br2,3278 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0085 и составляет Br3,2245 за 100 российских рублей (29 мая - Br3,216 за 100 российских рублей).

 
 
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