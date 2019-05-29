Евро подорожал на Br0,0052 до Br2,333 за 1 евро (29 мая - Br2,3278 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0085 и составляет Br3,2245 за 100 российских рублей (29 мая - Br3,216 за 100 российских рублей).
|
Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам
30.05.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро подорожал на Br0,0052 до Br2,333 за 1 евро (29 мая - Br2,3278 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0085 и составляет Br3,2245 за 100 российских рублей (29 мая - Br3,216 за 100 российских рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)