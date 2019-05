Врач сборной США по гимнастике более 20 лет насиловал спортсменок. Почему его не поймали раньше?

Источник материала: Tut.by

В США вышел документальный фильм о самом громком скандале в истории американского спорта, где рассказывается о том, как врач сборной США по гимнастике более 20 лет насиловал спортсменок. Покрывательство тренеров, халатность ФБР, последнее слово насильника в суде. «Матч ТВ» выделил главное.



Ларри Нассар. Фото: Reuters

Осенью 2016 года в американских СМИ стали появляться заявления гимнасток о сексуальном насилии со стороны бывшего врача сборной США и Мичиганского университета Ларри Нассара. Заявлений с каждым днем становилось все больше. В итоге иски ему предъявили 125 человек. Среди жертв Нассара олимпийские чемпионки — Эли Райсман, Симона Байлз, Маккайла Марони.

В январе 2018-го врача приговорили к 40 годам лишения свободы. Для того чтобы Нассар не смог выйти по УДО, судья Роузмари Аквалина дала ему еще 175 лет тюрьмы .

В мае 2019-го телеканал HBO выпустил документальный фильм At the heart of gold: Inside the USA gymnastics scandal (в российском переводе он вышел под названием «Цена золота: скандал в американской гимнастике»). Почему же у Нассара оказалось так много жертв и никто за все время этой практики не мог его остановить?

Ларри был другом гимнасткам

В начале фильма рассказывается о том, какой это тяжелый вид спорта, постоянно сопряженный с травмами. Тренеры, с которыми работал Нассар, отличались жестким подходом к своим спортсменкам, что создавало для Нассара благоприятную среду.

Например, супруги Белла и Марта Каройи, возглавлявшие программу подготовки национальной сборной, требовали, чтобы все гимнастки посещали ежемесячные сборы на их ранчо в Техасе. На ранчо была запрещена связь с личными тренерами и родителями, чтобы ничто не отвлекало от тренировок. Тренера олимпийской сборной США на ОИ-2012 Джона Геддерта, работавшего в зале Twister, жертвы в фильме называют «сатаной» и «тираном» за его жестокое отношение к гимнасткам.

Нассар был полной противоположностью тренерам. Классический пример насильника из голливудского фильма: общительный, улыбчивый, добрый, семьянин. Тот, на которого подумаешь в последнюю очередь. К Нассару приходили на прием не только, чтобы вылечить травму, но и поделиться бедой. Ему все доверяли. Ларри всегда мог выслушать, проносил спортсменкам еду, давал сладости. Им восхищались.

Вот что говорили о нем гимнастки в фильме: «Он был классным. Мы его любили». «Он всегда улыбался. Был лучшим другом». «Его считали ангелом-хранителем гимнасток. Он постоянно говорил, что спортсменов надо беречь. А такие вещи не часто услышишь в элитном спорте». «Я писала ему СМС почти каждый день. Мы дружили на фейсбуке, он писал у меня на стене. Знала в лицо его детей и жену. Он был другом».

Спортсменки не понимали, что над ними совершают насильственные действия

Ларри постоянно оставался с гимнастками наедине, хотя по правилам на процедурах должен присутствовать ассистент. При этом он работал без перчаток. Тренеры закрывали на это глаза. В фильме описываются методы Нассара.

Если к нему приходила гимнастка с болью в спине или в любом другом месте, далеком от паховой области, то он все равно совал пальцы туда, куда не следовало. Свои действия он объяснял тем, что там находится рефлекторная точка, которая снимет эту боль. При процедуре Нассар не замолкал, постоянно спрашивал у гимнасток про учебу и семью, забалтывая своих жертв. Несовершеннолетние спортсменки доверяли доктору и считали это стандартной процедурой.

«Он снимал ремень и начинал стонать. Всем кажется, что все очевидно. Но представьте себе маленькую девочку, у которой нет сексуального опыта. Ей часто повторяли, что это врач с Олимпийских игр, и что он ей будет помогать. Девочки ничего не понимали», — объясняет в фильме одна из жертв.

«При каждом посещении он трогал все мое тело, расправлял, массировал спину. Не все понимают, что в гимнастике прикосновение — обычное дело. Мы привыкли, что взрослые нас держат, помогают при растяжке. Привыкли, что нас трогают. Но Ларри пошел дальше. Он объяснил маме, что будет трогать меня рядом с интимными местами. Не спрашивал, а поставил перед фактом, что так будет делать», — говорит одна из бывших пациенток доктора Нассара.

Нассара могли посадить еще в 1997-м, но гимнастку запугала тренер

В 1997 году гимнастка Ларисса Бойс пожаловалась на Нассара старшему тренеру Мичиганского университета Кэтти Клагес:

«Я занималась в клубе „Юные спартанцы“. Процедуры вызывали сомнения, и я хотела обсудить это с кем-то взрослым, чтобы разобраться. Кэтти Клагес пригласила меня к себе в кабинет. Я сказала ей прямо, что Ларри засовывает в меня пальцы. Она просто сказала, что я ничего не понимаю, что он никогда не сделает ничего неподобающего. Мол, она знает его много лет, а я просто ошибаюсь.

Я сидела у нее в кабинете, и к нам заходили другие девочки из команды по двое. Она спрашивала: делал ли Ларри такое, что вызывало вопросы. И все сказали „нет“, кроме одной девочки. Она осталась сидеть с нами. Кэтти все никак не могла поверить в то, что мы говорили. Тогда Кэтти привела пару гимнасток постарше. Они сказали, что его руки подходили близко к определенным местам, но все в рамках приличия. Я настаивала: „Со мной было не так! Он засовывает пальцы внутрь“. Тогда студентки ушли, другая девочка тоже.

Я снова объяснила, что происходит. Кэтти сказала: „Я могу подать заявление, но будут серьезные последствия для тебя и Ларри Нассара, так что подумай хорошенько“. Я, кажется, подняла руки и сказала: „Я не хочу проблем. Я так не хочу“. Выбежала из кабинета, спряталась в туалете и проплакала почти всю тренировку.



Ларисса Бойс. Фото: Reuters

При следующем визите к Нассару он зашел и сказал: „Я говорил с Кэтти“. У меня упало сердце. Было так стыдно, будто меня унизили. Он продолжил: „Кэтти рассказала, что тебя тревожит. Ты ведь знаешь, что тебе это помогает“. Помню, как ответила: „Прости меня, я виновата. Я все напутала, и мне очень жаль“. Я убедила себя в том, что проблема во мне и надо терпеть. А потом я запрыгнула на стол, и он продолжал все то же самое еще четыре года.

Кэтти знала, что есть определенная процедура, по которой надо действовать, но она сама решила ничего не делать. Поэтому я обвиняю университет. Она его сотрудник», — рассказала в фильме Ларисса Бойс.

Сейчас Кэтти Клагес ожидает суда. В марте 2018-го Мичиганский университет согласился выплатить 500 миллионов долларов пострадавшим. Общее число жертв — 332 человека.

В 2014-м на Нассара подали официальную жалобу, но Ларри помог университет

В 2014 году студентка Мичиганского университета Аманда Томашоу подала официальную жалобу на развратные действия Нассара:

«Я точно описала им, что происходило. Нассар вставил в меня свои пальцы, я оттолкнула его, встала, он бросился в угол комнаты, чтобы скрыть эрекцию», — вспоминает Аманда Томашоу.

Университет начал расследование. Чтобы оценить действия Нассара, университет пригласил четырех экспертов, выбирал которых сам Ларри. Трое из четырех были его бывшими студентами, один — знакомый врач. Следов насилия эксперты не нашли.

«Ларри заявил, что это лечение. Я сказала: „Это сексуальное насилие“. И тогда они спросили мнение у его друзей. В отчете не была упомянута эрекция. Ничего не сказано о том, что я его оттолкнула. Мне было 24. Я знала, что прилично врачу, а что — нет. Они заставили меня усомниться в этом», — рассказывает Томашоу.

Нассара отстранили на 90 дней на время расследования. Затем он вернулся к работе при условии, что будут соблюдаться рекомендации:

• Осматривать пациентов в перчатках • При всех осмотрах обязательное присутствие ассистента • Объяснять свои действия пациентам

За соблюдением рекомендаций никто не следил. Нассар продолжил работать в прежнем режиме.

С 1997-го по 2015-й на Нассара поступило 17 жалоб в различной форме.

В 2015-м о делах Нассара узнали в ФБР, но отнеслись к сообщению несерьезно

Весной 2015-го на ежемесячных сборах на ранчо супругов Каройи член национальной команды Мэгги Николс спросила у Эли Райсман: «Что за методика у врача? Почему он сует пальцы мне внутрь? Я не уверена, что мне это нужно». Об этом услышал личный тренер Николс и сообщил в Федерацию спортивной гимнастики.

Президент Федерации Стив Пенни решил провести сначала внутреннее расследование, которое длилось пять недель. В этот период Нассар продолжал работать в Мичиганском университете, потому что федерация ничего не сообщила. Затем Пенни рассказал о проблеме главе НОК США, который ответил, что нужно немедленно обратиться в ФБР.

Расследование ФБР даже не начали. Сообщение поступило в отделение в Индианаполисе, где заявили, что отправят все данные в офис в Детройте, но этого так и не сделали. В бюро отнеслись к сообщению от федерации несерьезно.

После приговора Нассару все руководство Федерации спортивной гимнастики США подало в отставку. Стив Пенни ожидает суда за то, что 41 день не сообщал в полицию о делах Ларри.

Расследование началось после признания гимнастки журналистам

Нассар продолжал работать в Мичиганском университете. Летом 2016-го бывшая гимнастка Рэйчел Денхолландер связалась с журналистом, которому рассказала, что Нассар насиловал ее с 15 лет. После этого анонимно выступила член олимпийской сборной США, назвав Ларри насильником. Скандал набирал обороты, и многие стали следовать примеру Денхолландер, рассказывая свой опыт.

Некоторые из жертв Нассара сперва отказывались верить в его виновность:

«Я прочитала заголовок и рассмеялась в удивлении. Подумала: „Нет, не может быть! Он же святой!“ Конечно, мне не нравились процедуры, но думала, что это было настоящее лечение. Сначала я разозлилась: „Как ты смеешь обвинять такого доброго человека в таком ужасном преступлении?“

Я даже статью не читала, потому что была на танцевальной репетиции в колледже. А когда после репетиции стала читать, то поняла, что Рейчел изложила все точно. Описала мой собственный опыт: странные комментарии, без перчаток, манипуляции внутри. А он заявил, что никого не касался внутри. В тот вечер у меня закипела голова.

Оказалось, что в течение семи лет я принимала его действия за медицинские процедуры и честную помощь. Я всегда его хвалила и рекомендовала. Оказывается, я посылала их к чудовищу».

В итоге Нассара арестовали, но не из-за сообщений гимнасток, а по заявлению дочери друзей Ларри, которая не являлась его пациенткой. То есть он не мог в том случае сослаться на то, что это были необходимые медицинские процедуры.

Нассар просидел недолго. Его выпустили под залог в 1 миллион долларов. После того как при обыске в доме Ларри нашли жесткие диски, на которых хранилось 37 тысяч изображений с детской порнографией, его арестовали второй раз уже без права выйти под залог.

В суде на Нассара пытался напасть отец трех жертв, адвокатам поступали угрозы

Нассар признал вину в сексуальном насилии, но не сразу. В рамках соглашения о признании вины суд отказался выдвигать обвинения по 125 искам против Нассара, но Ларри должен был выслушать заявления жертв. Сначала высказаться хотели 88 потерпевших девушек, но с каждым днем желающих рассказать свою историю становилось все больше. В итоге в суде выступали 156 человек.

Суд начался 16 января 2018 года, и на протяжении недели девушки подходили к трибуне, смотрели в глаза Нассару, зачитывали свои заявления и уходили со слезами под аплодисменты. Вот некоторые события, которые показаны в фильме из зала суда:

1. Первой выступала дочь друзей Ларри Нассара, по сообщению которой арестовали доктора.

«До этой минуты меня называли „жертва Z-A“ или „друг семьи“. Я дала первые показания по этому делу, опасаясь внимания. Попросила скрыть свое имя. Сегодня я обращаюсь к вам открыто. Это заявление для тебя. Мне нечего стыдиться.

Мои родители подружились с Ларри и его женой Стеффани, когда мне было около шести лет. Со стороны Ларри Нассара начались первые надругательства. Позвольте рассказать, чем я интересовалась в шесть лет. Любимая телепрограмма — „Большой красный пес Клиффорд“, любимая книга — „Джуни Би Джонс“. Я не умела умножать. У меня еще были молочные зубы. Меня при таком уровне зрелости заставили участвовать в сексуальных действиях.

(Дальше девушка рассказывает об этих действиях Нассара, мы пропускаем это по этическим соображениям.)

Когда мне было 12, я рассказала родителям. Они потребовали объяснений у Ларри. Он все отрицал. В силу обстоятельств, о которых я не хочу сейчас говорить, мои родители поверили Ларри Нассару, а не мне.

С 12 до 18 лет я избегала контакта с ними. Отец считал, что так ужасно оболгать кого-то может только отвратительный человек. Он считал, что я соврала, и его убеждения разрушили нашу связь. Мы постоянно ругались. Он говорил: „Ты должна извиниться перед Ларри“. Только накануне отъезда в колледж я вновь попыталась очистить свое имя.

Действия Ларри Нассара причинили мне много вреда. Но еще страшнее было увидеть, как отец узнает, через что я прошла. Мы с папой старались наладить отношения, перед тем как он покончил с собой в 2016-м».

2. Адвокат подсудимого рассказала, что ей угрожали.

«На адвокатов защиты шикали. Угрожали убить моих родственников и сотрудников. Даже убить детей моего коллеги. Как будто мы все были соучастниками. И в этот огонь постоянно подливали масло. В конце концов взрыв был неизбежен».

3. Отец трех жертв попытался напасть на Нассара в суде.

— Ваша честь, как часть приговора — разрешите мне провести пять минут в запертой комнате с этим чудовищем.

— Я уже…

— Разрешаете?

— Наша система…

— Да или нет?

— Нет, сэр.

— Тогда всего одну минуту.

— Я не могу. Судебная система так не работает.

— Тогда придется…

В этот момент отец резко устремляется в сторону Нассара, но его перехватывают сотрудники полиции. Они заваливают нападавшего на пол, надевают наручники и выводят из зала суда. Уходя отец говорит: «А если бы это была ваша дочь?»



Фото: Reuters

Фрагмент нападения можно увидеть в официальном трейлере фильма.

4. Судья Аквалина зачитала письмо Ларри Нассара, которое он написал за время слушаний.

«Он заявляет: «Меня очень тревожит, что моя психика просто не выдержит выслушивать свидетелей еще четыре дня». Сэр, несколько фраз вызывает у меня вопросы. Вы пишите: «Теперь Аквалина устраивает четырехдневный цирк для СМИ для вынесения приговора. Она хочет, чтобы я сидел рядом с ней все четыре дня, чтобы попасть в объективы всех камер».

5. Нассар зарыдал, когда свое заявление читала бывшая гимнастка Тринеа Гончар.

«Если позволите, я бы хотела обратиться к нему напрямую, пожалуйста. Что ты натворил? Я говорила маме, что самое тяжелое — видеть, какие они маленькие, эти юные девочки. Она ответила: «Ты была такая же, если не младше».

На этой неделе я приняла сложное решение. Я решала — поддерживать тебя дальше или поддержать девочек. Ларри, я выбираю их!

Я знаю тебя всю жизнь — 31 год из 37-ми. Я помню твою свадьбу. Мы думали, что Стефанни — самая везучая женщина в мире. Мое сердце болит за нее и ваших детей. Ради чего терять столько хорошего? Ради чего?

Мы любили тебя как родного. Думали, что ты тоже нас любишь. Я решила посмотреть тебе в глаза и сказать, что ты сделал нам больно. Больно мне, потому что насиловал практически всю мою жизнь. Ты причинил мне много боли, старый друг. Я уже не знаю кто ты. Ларри, я думала ты обрадуешься, узнав, что я на четвертом месяце. У меня мальчик. И я всю жизнь буду делать все, чтобы такие, как ты, не навредили никому из нас.

Прощай, Ларри. Я закрываю дверь. Да благословит Бог твою темную душу».

6. Последней выступала Рейчел Денхолландер, после заявления которой в СМИ все началось.

Когда Рейчел сказала свою речь, судья поблагодарила ее: «Вы сколотили армию бойцов и стали великолепным генералом. Все голоса прозвучали благодаря вам. Спасибо».



Рейчел Денхолландер. Фото: Reuters

7. Последнее слово Ларри Нассара перед вынесением приговора.

— Это короткое заявление. Ваши слова в эти дни вызвали у меня сильную эмоциональную реакцию и глубоко меня потрясли. Я осознаю, что мои чувства — ничто по сравнению с болью, травмой и эмоциональным разрушением, что вы испытываете, каждая из вас. Нет слов, чтобы описать, насколько я глубоко сожалею о том, что случилось. Приемлемые извинения невозможно описать и произнести. Ваши слова я пронесу все оставшиеся дни.

— Я зачитаю еще часть вашего письма, — сказала судья Аквалина. — Я хочу это сделать, потому что это будет частью ваших извинений, если им можно верить. Послушайте свои собственные слова: «Пресса убедила их, что все мои поступки были непозволительны и порочны. Им кажется, что я обманул их доверие. В аду нет гнева, сравнимого с гневом отвергнутой женщины».

Последнее предложение из письма вызвало гнев у присутствующих в зале суда. В интервью на камеру HBO жертвы говорили, что в этот момент поняли, что Ларри не признал свою вину, и только тогда перестали его жалеть.