|
Летние оздоровительные лагеря Вороновского района приглашают!
30.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Отделом образования Вороновского райисполкома подготовлена красочная презентация оздоровительных лагерей, которые будут работать в Вороновском районе. Смотрите, выбирайте, отдыхайте!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отделом образования Вороновского райисполкома подготовлена красочная презентация оздоровительных лагерей, которые будут работать в Вороновском районе....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)