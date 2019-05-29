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В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

30.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Во всех храмах науки Ивьевского района 30 мая наступил самый торжественный и  разноцветный, полный особого смысла и значения день в году: в школах и гимназии прошли торжественные линейки по случаю завершения очередного  учебного года.

Для 171-го учащегося 11-ых классов общего среднего образования, 219-ти учащихся  базового образования, 2-ух учащихся специального образования Ивьевщины последний звонок символично напомнил, что с этого момента начинается их взрослая жизнь. А большинство мальчишек и девчонок ждут долгожданные, яркие и интересные летние каникулы, во время которых они должны хорошенько отдохнуть, поправить здоровье и набраться сил.

С трепетом и волнением ожидали этот день ребята, предвкушая награждения за заслуженные успехи и поздравления. Очень трогательной обещала  быть церемония прощания учеников 4-х классов с начальной школой. Ожидался  не менее волнительный  момент и учащимися 9-ых классов, ведь многие из них продолжат обучение в колледжах и средне-специальных учебных заведениях, вступят в следующий, совершенно новый этап жизни, уже более взрослый и серьезный. Под пристальным вниманием участников мероприятий и многочисленных объективов фотокамер, конечно же, были нынешние одиннадцатиклассники, которые прощались со школьной жизнью, своими одноклассниками и любимыми учителями.

Школьный  праздник с  традиционно ярким, оригинальным и запоминающимся сценарием  и необычными декорациями   получился  ярким, эмоциональным, зрелищным. Организаторы мероприятия  вместе с его  участниками устроили настоящее радужное шоу, в котором все смешалось в насыщенных красках, теплых эмоциях и радостных улыбках. Нарядные первоклашки, стильные выпускники, песни, танцы, поздравления, обмен подарками, теплые объятия, атмосфера большой общей дружбы и... много-много разноцветных воздушных шариков.

Разделили этот праздник с учащимися их учителя, родители, а также почетные гости.

В поздравительных искренних словах были пожелания  выпускникам успешно сдать  экзамены и осознанно выбрать свой дальнейший путь, а родителям – терпения, любви, понимания. Выступающие педагоги  не стеснялись выражать свои чувства, ведь с каждым поколением выпускников уходит частичка души учителя. Взволнованные выпускники особенно внимательно в этот день слушали слова поздравлений, теплые напутствия  директора и администрации, трогательную речь родителей. Городские власти, рассказывая гостям праздника,  какой вклад внесен в совершенствование материальной базы школ, констатировали, что все, что вложено, получило  хорошую отдачу, и призывали юношей и девушек  гордиться  тем, что учились в  школах нашего района. Главное, чтобы ребята не просто получили багаж знаний, а научились правильно его применять, ведь в  недалеком будущем им предстоит отвечать за развитие родного села, города, столицы и республики.

 Детей вырастили,  и они уже могут обойтись без взрослых, потому что сильные, мощные крылья за их спинами, и эти крылья поднимут их на достойную высоту и пронесут по жизни. У выпускников  все получится, потому что они обладают всеми качествами, чтобы быть востребованными и успешными. Впереди у каждого  другая, взрослая, жизнь. Она предложит решать иные задачи, сдавать экзамены на порядок труднее школьных, ну а пока рядом друзья и учителя, а также их младшие товарищи -- первоклашки.

За малышами летом нужен глаз да глаз. Забота взрослых – обеспечить им безопасное, максимально полезное и интересное времяпрепровождение. Поэтому  в преддверии оздоровительной кампании, в целях эффективного информирования широкой аудитории учащихся и родителей (законных представителей) о правилах безопасного поведения детей в каникулярное время  было привлечено  внимание к вопросам сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних, недопущения фактов травмирования, оставления малолетних без присмотра, профилактики противоправного поведения детей и подростков.

Самые успешные в учебе и общественной жизни ребята, умники и умницы, у многих из которых есть успехи не только на областном и районном, но даже на республиканском уровнях,   получили заслуженное признание и громкие аплодисменты.

 К слову, в Ивьевском районе претендуют на свидетельство с отличием 17 учащихся, на награду золотой медалью и получение аттестата особого образца – 19 выпускников четырех школ района:  Бакштовский детский сад - средняя школа – 3 ученика, Гераненская средняя школа – 2 ученика, Гимназия №1 г. Ивье – 4 ученика, Ивьевская средняя школа – 10 учеников.

В разгаре праздника - кульминационный момент: самые маленькие ученицы  и юноши  выпускники дают последний звонок. Тысячи звонков вместили в себя школьные годы. Ни один из них не был похож на другой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому учителю, какой-то выручал в тот момент, когда  вызывали к доске… А были и такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного дня, четверти, года… Казалось, им не будет конца! Но для многих школьное детство прошло вместе с этим последним звонком, сделавшим  окончание школьной эпохи запоминающимся как для выпускников, так и для педагогов.

Все было ярко, просто шикарно, стильно и красиво. Нашлось место как трогательным, нежным  и элегантным вальсам, так и зажигательным  флешмобам, озорным  миксам  под современные мелодии. Не обошелся этот праздник без улыбок  и без слез растроганных родителей, дедушек и бабушек. И в каждой школе прозвучало до мурашек знакомое: «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса…».

По доброй традиции в конце торжественной линейки  - гимн. Пусть  все начинания дадут плоды, нужные обществу и стране.

Как символ прощания со школой и исполнения мечты каждого  в небо взмыли  разноцветные шары.

Торжественная выпускная линейка прошла на одном дыхании в каждой школе района 30 мая, районный слет выпускников состоялся 31 мая.

Мы вернулись со школьного двора с большим багажом впечатлений. Предлагаем и вам проникнуться теплой атмосферой, полюбоваться на молодых, красивых и жизнерадостных. Впереди у ребят еще выпускные экзамены и выпускной бал. Уже 1 июня одиннадцатиклассники  сдают свой первый экзамен. От сознания того, что им предстоит, сжимаются сердца. Давайте все вместе пожелаем им успехов!

Гимназия №1 г.Ивье

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

Ивьевская средняя школа

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

Лелюкинский детский сад-средняя школа

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

В школах района прошли линейки по случаю завершения учебного года (+фоторепортаж)

И. Холяво

Фото С. Зенкевича, Болотовой.

 
 
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Во всех храмах науки Ивьевского района 30 мая наступил самый торжественный и  разноцветный, полный особого смысла и значения день в году: в школах и гимназии...
 
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