velcom | A1 представил обновленную линейку lemon

Источник материала: Tut.by

velcom | A1 предложил три новых тарифных плана для детей и молодежи: lemon Z, lemon Y и lemon X.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все звонки внутри сети бесплатные, для абонентов lemon X и lemon Y предусмотрены бесплатные минуты и на номера других операторов. В зависимости от тарифного плана в оплату включен интернет-трафик от 1 до 8 ГБ. При этом неизрасходованный в текущем месяце интернет-трафик автоматически переносится на следующий месяц. Если же трафика не хватило, можно подключить дополнительный пакет трафика либо безлимитный интернет на выбранной скорости.

Для пользователей моложе 26 лет на X, Y и Z стоимость пакета услуг составит 8,90 рубля, 12,90 рубля и 15,90 рубля соответственно. При этом люди старшего возраста также смогут перейти на новые тарифы, но оплатив полную стоимость: lemon Z обойдется в 11,90 рубля, lemon Y — в 19,90 рубля и lemon X — в 26,90 рубля.

Пользоваться без ограничений предлагается в Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger. Полный безлимит на девять соцсетей (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, «Одноклассники», VK, Tinder, BOOM) включен в стоимость пакета абонентам «старших» тарифов, а для lemon Z подключить эту услугу можно всего за 3,90 рубля в месяц.

В тарифные планы lemon также включены различные подписки VOKA. Абоненты lemon Z получат доступ к подписке Disney, lemon Y — к фильмам и сериалам в ivi, а подключившиеся на lemon X смогут смотреть все 79 каналов VOKA ТВ. Среди дополнительных пакетов — безлимит на музыку в Apple Music, Google Play Music или SoundСloud за 0,90 рубля, а также неограниченный доступ в Youtube по акционной цене 2,90 рубля до конца года.

Предыдущий lemon со стоимостью пакета услуг в 9,90 рубля с 30 мая переводится в архив. Абоненты этого тарифного плана могут продолжить пользоваться им или перейти на новую линейку lemon.