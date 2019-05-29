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В Минске 29 мая за один час выпала треть месячной нормы осадков

30.05.2019 17:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 29 мая за один час выпала треть месячной нормы осадков
МЧС Республики Беларусь

Вечером 29 мая в Минске выпала треть месячной нормы осадков. По информации МЧС, с 17.30 до 18.30 в столице выпало 20 мм осадков при среднемесячной норме в 65 мм, оказались подтоплены пять участков дорог, а движение 19 троллейбусных маршрутов – приостановлено на час.

В Минске 29 мая за один час выпала треть месячной нормы осадков Нужно ли выключать свет в грозу?

При этом порывы ветра достигали 13 м/c. Из-за этого в столице сорвало крышу с дома по улице Багратиона, 51. Не миновала стихия и другие белорусские места. В частности, зафиксированы два случая разрушений дорожного покрытия в Воложинском районе и 11 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены семь легковых автомобилей.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев. Отметим, что синоптики продлили оранжевый уровень опасности и на четверг, 30 мая. По юго-востоку республики ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по Гомельской и востоку Могилевской областей в отдельных районах град.

 
Теги: Минск
 
 
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