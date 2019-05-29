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В четвертой школе прошел последний звонок – Фото
30.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Фоторепортаж с последнего звонка в средней школе №4. Через несколько дней этих парней и девушек ждут экзамены и ЦТ. А пока у них — линейка.
Фото Михаила Левцова
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Фоторепортаж с последнего звонка в средней школе №4. Через несколько дней этих парней и девушек ждут экзамены и ЦТ. А пока у них — линейка. ...
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