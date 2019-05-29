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В районе объявлен месячник безопасного труда
30.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 3 июня по 2 июля объявлен месячник безопасного труда в субъектах малого и среднего бизнеса.
Он проводится в соответствии с поручением председателя Могилевского облисполкома по распоряжению председателя Горецкого райисполкома.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома обращает внимание всех сторон трудовых отношений на соблюдение требований законодательства об охране труда.
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С 3 июня по 2 июля объявлен месячник безопасного труда в субъектах малого и среднего бизнеса. Он проводится в соответствии с поручением председателя Могилевского...
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