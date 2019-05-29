В районе объявлен месячник безопасного труда

Источник материала: Горецкий вестник

С 3 июня по 2 июля объявлен месячник безопасного труда в субъектах малого и среднего бизнеса.

Он проводится в соответствии с поручением председателя Могилевского облисполкома по распоряжению председателя Горецкого райисполкома.





Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома обращает внимание всех сторон трудовых отношений на соблюдение требований законодательства об охране труда.