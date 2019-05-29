В пятницу и субботу в Слуцке пройдут соревнования по пляжному волейболу

Источник материала: Слуцк Город

В пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, на городском пляже в 11-м городке пройдут соревнования по пляжному волейболу, сообщили в отделе спорта и туризма Слуцкого райисполкома.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие. Начало - в 17:00.



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