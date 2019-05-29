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Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. Масштабный праздник «Последний звонок» решили провести именно здесь, ведь город носит статус молодежной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной площадкой станет ледовая арена. Лучшие выпускники и учителя получат награды, а гостей ожидает грандиозный концерт. В Орше работает наш корреспондент Виктория Ходосок, которая вышла на прямую связь со студией.
Виктория Ходосок, СТВ:
23 выпускника получат награды в номинациях «Интеллект», «Талант», «Чемпион года» и «Лидер года». Эти ребята – победители конкурсов, международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и турниров. Отметят заслуги и лучших классных руководителей. А еще будет красная ковровая дорожка, конкурсы и сюрпризы.
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Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. Масштабный праздник «Последний звонок» решили провести именно здесь, ведь город носит статус...
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