|
«900 человек и 280 единиц техники»: на параде 3 июля будет рекордная механизированная колонна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 парадных расчета и 280 танков и машин. Механизированной колонны такой протяженности в истории парадов в Минске еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне в Липках идет подготовка к торжествам в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пять недель военные будут оттачивать слаженность действий.
Репетиции на полигоне завершатся уже к середине июня, после чего проведут генеральный прогон колонны. Он пройдет вечером 1 июля на улицах столицы.
Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования, руководитель тренировок механизированной колонны:
Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34.
Увидим на параде 3 июля и будущее нашей армии. Известно, что покажут новую наземную роботизированную технику и зенитные ракетные комплексы. Но всех секретов организаторы пока не раскрывают.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 22 парадных расчета и 280 танков и машин. Механизированной колонны такой протяженности в истории парадов в Минске еще не было, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)