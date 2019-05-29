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Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять единиц техники работает на восстановлении дороги, которую 29 мая размыло ливневым потоком в Воложинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящий каньон, который разделил асфальтовое полотно на две части, появился буквально за считанные минуты. Глубина – примерно 3 метра. Теперь водный поток на дне напоминает небольшую речушку. Дорогу перекрыли, организован объезд.
Алексей Дубовик, начальник дорожно-эксплуатационного управления № 61 РУП «Минскавтодорцентр»:
Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Идет расчистка территории, чтобы была возможность полностью заменить асфальтовое полотно.
Сергей Переходько, главный инженер дорожно-строительного управления № 63 строительно-монтажного треста № 8:
Работы планируют закончить к ближайшему воскресенью. Эту дорогу, которая соединяет два крупных населенных пункта – Першаи и Ивенец – на прочность проверяли не так давно, но стихия оказалась сильнее. Дождями также размыты откосы на трассе Минск–Гродно, подтоплена и дорога около деревни Брильки.
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Новости Беларуси. Пять единиц техники работает на восстановлении дороги, которую 29 мая размыло ливневым потоком в Воложинском районе, сообщили в программе Новости...
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