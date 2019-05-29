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Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

30.05.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять единиц техники работает на восстановлении дороги, которую 29 мая размыло ливневым потоком в Воложинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

Настоящий каньон, который разделил асфальтовое полотно на две части, появился буквально за считанные минуты. Глубина – примерно 3 метра. Теперь водный поток на дне напоминает небольшую речушку. Дорогу перекрыли, организован объезд.

Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

Алексей Дубовик, начальник дорожно-эксплуатационного управления № 61 РУП «Минскавтодорцентр»:
В результате шквалистого ветра и большого ливня из поймы реки (канавы нашей) произошел большой поток воды. Деревья обрушились и забили водопропускную трубу. Мгновенно поднялся уровень воды, и земполотно подмыло.

Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Идет расчистка территории, чтобы была возможность полностью заменить асфальтовое полотно.

Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

Сергей Переходько, главный инженер дорожно-строительного управления № 63 строительно-монтажного треста № 8:
Строим обводной канал, чтобы осушить русло, куда будет встраиваться новая труба. Встраиваем новую трубу диаметром 1,2-1,4 метра, чтобы была больше пропускная способность. Сделаем основание, то есть трубу вмонтируем, встроим, изолируем стыки, сделаем основание, дорожную одежду, и уложим асфальтобетон.

Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

Работы планируют закончить к ближайшему воскресенью. Эту дорогу, которая соединяет два крупных населенных пункта – Першаи  и Ивенец – на прочность проверяли не так давно, но стихия оказалась сильнее. Дождями также размыты откосы на трассе Минск–Гродно, подтоплена и дорога около деревни Брильки.

Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Пять единиц техники работает на восстановлении дороги, которую 29 мая размыло ливневым потоком в Воложинском районе, сообщили в программе Новости...
 
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