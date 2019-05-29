|
«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»
Источник материала: СТВ
Школа, прощай! Для тысяч выпускников начинается самая горячая пора – вступительная кампания.
Большинство будущих абитуриентов определились с вузом. Кто получит заветный студенческий билет, станет известно совсем скоро, а пока ребята штудируют пособия: 11 июня в стране стартует централизованное тестирование. Подробнее в программе «Минск и минчане».
Анастасия Данеко, ученица 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Документы принимать в 2019 году будут 49 вузов, из них 42 – государственные. На бюджетную форму обучения могут претендовать 26 с лишним тысяч человек. С каждым годом требования к уровню знаний учащихся растут. Изменилась и система подсчётов результатов – каждый предмет получит свой первичный балл. После нововведений ожидается рост средних баллов на тестировании, а вместе с ними – и проходных. Впрочем, нынешние выпускники, кажется, этого не боятся.
Дарья Безмен, учитель математики ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
В этом году планируется принять абитуриентов больше, чем в предыдущем. Это связано с расширением набора по IT-специальностям, физической культуре и медицине. В 2019 году ведущие вузы страны ввели десятки новых специальностей для дневного отделения. В основном это сфера программирования, экономики, дизайна, педагогики и инженерии.
Самый жаркий этап вступительной кампании по традиции придется на июнь и июль: в эти месяцы абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование и другие экзамены, подавать документы и с волнением ждать новостей о зачислении.
Конкурс при поступлении в вузы остаётся высоким уже на протяжении многих лет. Каждый год высшие учебные заведения открывают свои двери для тысяч талантливых и амбициозных абитуриентов по всей Беларуси. Самое время вспомнить всё, чему учили в школе, и показать на экзаменах высший класс! И, как говорится, ни пуха, ни пера!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»
Школа, прощай! Для тысяч выпускников начинается самая горячая пора – вступительная кампания. Большинство будущих абитуриентов определились с вузом. Кто получит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)