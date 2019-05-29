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«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

30.05.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Школа, прощай! Для тысяч выпускников начинается самая горячая пора – вступительная кампания.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Большинство будущих абитуриентов определились с вузом. Кто получит заветный студенческий билет, станет известно совсем скоро, а пока ребята штудируют пособия: 11 июня в стране стартует централизованное тестирование. Подробнее в программе «Минск и минчане».

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Даниэль Богомолец, ученик 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Я выбрал себе цель: стать программистом. Я упорно иду к своей мечте и поступаю на факультет КСиС в институте БГУИР.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Анастасия Данеко, ученица 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
С самого детства моей мечтой было открыть свой бизнес, и в этом мне помогает университет бизнеса при БГУ, на котором есть специальность «Бизнес-администрирование». Ещё одной важной деталью является то, что есть профиль на английском языке. Моя школа очень помогла мне в этом и очень хорошо подготовила меня к ЦТ.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Марвей Зинуков, ученик 11 класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Моей давней мечтой было стать переводчиком с разных языков. Таких, как английский и французский. С самого раннего детства я учил английский язык и рассчитываю окончить школу с отличием.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Документы принимать в 2019 году будут 49 вузов, из них 42 – государственные. На бюджетную форму обучения могут претендовать 26 с лишним тысяч человек. С каждым годом требования к уровню знаний учащихся растут. Изменилась и система подсчётов результатов – каждый предмет получит свой первичный балл. После нововведений ожидается рост средних баллов на тестировании, а вместе с ними – и проходных. Впрочем, нынешние выпускники, кажется, этого не боятся.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Дарья Безмен, учитель математики ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Выпускники нашей школы нацелены на поступление в лучшие вузы нашей страны.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Ольга Щербакова, классный руководитель 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Мой педагогической опыт позволяет с уверенностью сказать, что учащиеся нашей школы и других школ являются достойными конкурентами при поступлении в высшие учебные заведения. Мной и моими коллегами организуются дополнительные факультативные и стимулирующие занятия, которые позволяют достойно подготовиться к вступительным испытаниям, к выпускным экзаменам и также к сдаче централизованного тестирования. Хочется отметить, что именно выпускники 2019 года наиболее подготовлены по сравнению с 2018 и 2017 годами. Это связано с тем, что с учениками проводится дополнительная работа.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

В этом году планируется принять абитуриентов больше, чем в предыдущем. Это связано с расширением набора по IT-специальностям, физической культуре и медицине. В 2019 году ведущие вузы страны ввели десятки новых специальностей для дневного отделения. В основном это сфера программирования, экономики, дизайна, педагогики и инженерии.

Василий Бондарик, ответственный секретарь приёмной комиссии БГУИР:
БГУИР в 2019 году увеличивает набор на IT-специальности на 292 человека по сравнению с 2018 годом. В 2018 году набор был увеличен на почти 300 человек по сравнению с 2017 годом. За два года – у нас рост на 600 человек. В этом году мы возобновляем набор по такой специальности, как «Инфокоммуникационные технологии. Цифровое телевидение и радиовещание». Современные тенденции изменения инфокоммуникационных технологий учитываются. В рабочих учебных программах активно привлекаем к работе представителей реального сектора экономики. В нашем случае это представители Парка высоких технологий.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Самый жаркий этап вступительной кампании по традиции придется на июнь и июль: в эти месяцы абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование и другие экзамены, подавать документы и с волнением ждать новостей о зачислении.

Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
В этом учебном году завершат обучение на уровне базовой школы, 9-ый класс, более 15 тысяч выпускников, на уровне 11-го класса более 9 тыс. Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся.

«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Конкурс при поступлении в вузы остаётся высоким уже на протяжении многих лет. Каждый год высшие учебные заведения открывают свои двери для тысяч талантливых и амбициозных абитуриентов по всей Беларуси. Самое время вспомнить всё, чему учили в школе, и показать на экзаменах высший класс! И, как говорится, ни пуха, ни пера!
Люди в материале: Даниэль Богомолец, Анастасия Данеко, Марвей Зинуков, Дарья Безмен, Ольга Щербакова, Василий Бондарик, Марина Илющеня
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Школа, прощай! Для тысяч выпускников начинается самая горячая пора – вступительная кампания. Большинство будущих абитуриентов определились с вузом. Кто получит...
 
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