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Белоруска приняла ислам и играет в футбол в хиджабе

30.05.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История о том, как вратарь Елизавета Мухтар оказалась в исламе.

Белоруска приняла ислам и играет в футбол в хиджабе
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В первом четвертьфинальном матче женского Кубка Беларуси вратарь «Славянки» Елизавета Мухтар удивила всех, появившись на поле в хиджабе – традиционном мусульманском головном платке. В еще одном поединке в Минске – уже седьмого тура чемпионата против «Ислочи-РГУОР» – девушка также играла с покрытой головой.

Как оказалось, девушка приняла ислам и именно поэтому начала играть в хиджабе. 

До недавнего времени головной платок в женском футболе вызывал множество споров. К примеру, в 2010 году ФИФА заявила, что девушки из сборной Ирана, традиционно играющие с покрытыми головами, должны снять хиджаб на время матчей первой юношеской Олимпиады в Сингапуре. Олимпийский комитет Ирана поднял мировую общественность – и футболистки отстояли право играть в платках.

При этом иностранным футболисткам в иранском государстве также приходится облачаться в хиджаб. Например, в 2016-м это сделала сборная России по мини-футболу.
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Но бывают и исключения. В марте два товарищеских матча в Иране проводила белорусская националка. Нашим девушкам платки надевать не пришлось.

 
Теги: Минск
 
 
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История о том, как вратарь Елизавета Мухтар оказалась в исламе.
 
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