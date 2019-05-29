Бездействие и взятка. Еще одному гаишнику из Минска дали большой срок

Источник материала: Tut.by

«Он что, убийца, чтобы столько лет в колонии сидеть?» — не смогла сдержать эмоций после оглашения приговора бабушка осужденного инспектора ГАИ Минска, 27-летнего Виктора Т. На этой неделе суд Фрунзенского района Минска закончил рассматривать дело бывшего милиционера. Его судили за неисполнение служебных обязанностей и взятку и приговорили к пяти годам колонии усиленного режима, конфискации имущества, штрафу и лишению звания.





Напарник обвиняемого сбежал, и где он — до сих пор неизвестно

Виктор родом из Дзержинского района, в столицу переехал после поступления в БНТУ. Когда парень учился на пятом курсе, в университет пришли представители ГАИ — агитировали молодежь идти на службу. Виктор решил на приглашение отозваться и после окончания вуза, летом 2015 года, пришел в ГАИ, ему присвоили специальное звание «старший лейтенант».

— С Виктором мне приходилось работать в паре, когда он только начал службу. Толковый парень, мозги на месте, аккуратный, исполнительный, прямолинейный и одновременно с этим бесхитростный, подлым он не был, — рассказал AUTO.TUT.BY на условиях анонимности бывший сослуживец про обвиняемого. — Почему Виктор пришел в ГАИ, я не знаю, об этом он не рассказывал. Возможно, привлекли обещания «агитаторов»: стабильная зарплата, интересная служба, квартира в Минске, только они обычно забывают сказать, что зарплата сразу не больше 600 рублей, а получения квартиры надо ждать 15−17 лет.





Под наблюдение сотрудников управления собственной безопасности МВД Виктор попал весной прошлого года. В то время он работал с напарником — старшим лейтенантом Павлом К., за которым также наблюдали «безопасники» и нашли в его работе серьезные нарушения, из-за чего инспектор попросту сбежал. Где он находится сейчас — неизвестно.

В служебной Skoda Octavia на которой работали Виктор и Павел, было установлено скрытое оборудование, фиксирующее все, что происходило в салоне патрульного автомобиля. Потом собранные материалы были переданы в ГУ по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата СК Беларуси.

Следователи установили, что инспектор ГАИ Минска Виктор Т. пять раз привлекал водителей не за те нарушения ПДД, которые они совершили, а за другие. Например, водителей двух авто он должен был привлечь за непройденный техосмотр, одного — за нарушение правил остановки и стоянки, еще одного — за нарушение требований знаков или разметки. Всех этих автомобилистов он оштрафовал как пешеходов, на одну базовую величину. Пятого водителя, который превысил скорость, он и вовсе отпустил.





По этим фактам следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: в них нет состава преступления, поскольку не установлена корыстная или иная личная заинтересованность инспектора.

Разделили 100 рублей на двоих

Но были еще два факта, которые позволили Виктору «обогатиться» на 124 рубля 50 копеек и впоследствии привели на скамью подсудимых.

4 апреля 2018 года на ул. Филимонова в Минске инспектор ДПС остановил Mercedes с непройденным техосмотром. Следствие сообщает, что инспектор составил «неустановленный фиктивный процессуальный документ с указанием в нем заведомо ложных сведений о привлечении водителя к ответственности за не совершенное водителем административное правонарушение — нарушение ПДД пешеходом». Водитель был оштрафован на одну базовую величину — 24 рубля 50 копеек, этой суммой инспектор «завладел и распорядился по своему усмотрению».





На судебном заседании обвиняемый объяснил, что постановление тогда он заполнял, принял деньги от водителя, положил их в служебные бумаги, а водителя отпустил. А потом инспектор заметил в бланке заполненного постановления заводской брак — нет отпечатанного номера, поэтому решил документ уничтожить: не знал, как действовать в такой ситуации, а руководству не доложил.

Второй эпизод произошел 10 апреля 2018 года. Виктор Т. и Павел К. остановили Lexus, водитель которого превысил скорость. По данным следствия, инспекторы приняли от нарушителя взятку 100 рублей за их согласие не начинать в отношении автомобилиста административный процесс и отпустили его.

По словам обвиняемого, дело было не совсем так: водителя они действительно решили отпустить, ограничившись устным предупреждением, что по закону допустимо. Менее чем через минуту после того, как водитель вышел из машины ГАИ, инспекторы увидели, что в салоне лежат две купюры по 50 рублей. Виктор настаивает, что он и напарник не видели, как водитель оставил деньги, к тому же решение об устном предупреждении они уже вынесли, а поэтому никакой заинтересованности у них не было. Тем не менее деньги инспекторы поровну разделили между собой.

Обвиняемый пояснил, что на эти деньги он купил технические мелочи в служебный автомобиль, канцелярские товары. Факт того, что инспекторам ГАИ приходилось самим покупать для службы автотовары и канцелярию, подтвердили в суде бывшие коллеги Виктора — действующие гаишники.





Эти два случая обвинение трактовало как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), а второй эпизод еще и по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору) УК Беларуси.

С обвинением согласился частично

С предъявленным обвинением Виктор Т. согласился частично, признав, что такие факты в его службе были, но с их квалификацией он не согласен.

Выступая в судебных прениях адвокат Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексей Андриевич также не согласился с квалификацией действий своего подзащитного.

— В первом эпизоде не было бездействия: скорее, это халатное отношение к своей работе. Также я не считаю, что во втором случае имелся факт получения взятки. Ведь инспектор уже принял решение отпустить водителя, и только потом он и напарник увидели, что в салоне лежат деньги — их реакция была на видео, которое просматривалось в суде. А согласно действующей в стране Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, взяткой является только взятка-подкуп: вознаграждение за служебные действия должностного лица. Это не что иное, как злоупотребление служебным положением, — отметил адвокат.

Защитник просил суд переквалифицировать действия Виктора Т. и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

29 мая в суде Фрунзенского района Минска собрались родственники, друзья и бывшие сослуживцы Виктора — зал едва вместил всех желающих, которые приехали, чтобы узнать, каким будет приговор.

В итоге суд признал бывшего инспектора ГАИ Виктора Т. виновным по ч. 2 ст. 425 и ч. 2 ст. 430 и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет и конфискацией имущества, с отбыванием наказания в ИК усиленного режима. Также осужденный должен уплатить штраф в размере 500 базовых величин (12 750 рублей). Он будет лишен специального звания «старший лейтенант милиции». Парню запрещено в течение пяти лет работать в системе ОВД.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес УГАИ Минска — за неудовлетворительную работу с личным составом в части выполнения антикоррупционного законодательства.





— Уважаемая судья, можно вопрос? За что вы ему столько дали? Убийцы столько сидят, — не удержалась, закричала и заплакала бабушка Виктора, пока судья выходила из зала. — Маме ж мы ничего не говорили — она больная очень, инвалид первой группы. Надеялись на лучшее, а это даже не учли, когда приговор такой страшный давали…

Адвокат осужденного сообщил AUTO.TUT.BY, что их сторона с приговором не согласна, поэтому они будут обжаловать его в Минском городском суде.