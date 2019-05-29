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Погода на выходных: до +27°С, с редкими дождями

30.05.2019 17:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В ближайшее время, по крайней мере, в Минске повторения недавнего ливня не ожидается. Синоптики прогнозируют теплую погоду и лишь изредка - краткие дожди. В Минске, в частности, ожидается до 23°С (по югу Беларуси - до 27°С).

31 мая погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь в крайних юго-восточных районах страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, по юго-востоку +12..+15°С; максимальная в середине дня +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

1 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по северо-западу страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, смещающейся с Балтики. Ночью в северных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося на восток страны. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +20..+27°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшее время, по крайней мере, в Минске повторения недавнего ливня не ожидается. Синоптики прогнозируют теплую погоду и лишь изредка - краткие дожди. В Минске,...
 
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