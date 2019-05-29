Можно только короткие мультики. Специалисты о вреде гаджетов для детей

Источник материала: Интерфакс

Жизнь такова, что быть с малышом в постоянном контакте редко кому удается. Всем нам нужен перерыв, всем нам нужно немного личного времени и пространства. Порой гораздо проще дать ребенку смартфон или планшет, чем придумывать, чем его в очередной раз увлечь. К сожалению, такой способ очень вреден для маленького человека. Специалисты на пресс-конференции в Минске рассказали, к каким печальным последствиям может привести чрезмерное увлечение гаджетами в детском возрасте.



Завотделом психических и поведенческих расстройств Республиканского научно-практического центра психического здоровья Михаил Важенин подчеркнул, что маленьким детям абсолютно не нужны смартфоны, планшеты и компьютеры.

- Дети до трех лет вообще не должны пользоваться гаджетами. В крайнем случае им можно показывать мультфильмы, не больше 5-10 минут, максимум полчаса.

Психические проблемы

Медицинский психолог городского детского психиатрического диспансера Алина Шилова рассказала о влиянии использования гаджетов на детскую психику.

- При чрезмерном использовании гаджетов мозг ребенка насыщается звуковыми и зрительными впечатлениями, но испытывает дефицит в тактильных, обонятельных и осязательных. А ведь мозг развивается тогда, когда он испытывает на себе все виды раздражителей окружающей среды. Если их нет, развитие замедляется или останавливается вообще.

Стимулирование мозга избыточным воздействием: гаджетом, интернетом, телевидением, - так же провоцирует задержки в развитии. Потому что яркие зрительные образы вызывают эмоции, но оставляют равнодушным мышление ребенка.

Речь и невербальное мышление детей, сидящих в гаджетах, оказываются на недостаточном уровне.

Кроме того какие-то многомерные человеческие понятия в интернете понимаются примитивно.

Также возникает проблема общения. Для нормального развития ребенку нужен опыт общения с людьми – это основа понимания других людей, себя, своего места в мире и самого мира. Общение для психики – это то же самое, что питание для тела. Психика нуждается в общении с людьми разного возраста, пола, социальных групп. Поэтому ограничение взаимодействия с окружающим миром может привести к замкнутости, развитию большого количества страхов, неготовности ребенка к жизни в социуме.

Физическое развитие

Бесконтрольное использование гаджетов также ведет и к проблемам физического развития, рассказала врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Позняк.

- Это все сказывается на освоении моторных и двигательных навыков в первые годы жизни: координации, силе.

Влияет также и на формирование мышечного корсета. И, как ни парадоксально, вроде бы это сдерживает двигательную активность, заставляет больше сидеть. Но когда дети приходят в школу, оказывается, что более подготовлены к сидению за партой те, кто был лишен использования смартфонов, планшетов в раннем детском возрасте. Мышечный корсет у них лучше сформирован, лучше развита координация движений, что способствует поддержанию туловища в позе сидя.

Кроме того неправильная поза при использовании смартфона приводит к такому искажению тела, как "телефонная шея": одни мышцы менее напрягаются, другие более, - и это заметно.

К тому же использование портативных средств обучения и персональных компьютеров приводит к болям в запястье, сказывается на зрении.

При обучении чтению некоторые дети отмечают, что им больно читать с бумажного носителя. Это тоже связано с тем, что при обучении чтению с экрана развиваются иные мышцы, а не те, которые необходимы для чтения с листа.

Ребенку трудно сфокусировать взгляд на статичном предмете, отмечается бегающий взгляд.

Нарушается физическое развитие в целом, появляется дисгармония в соотношении рост-вес.



Поэтому специалисты рекомендуют более ответственно относится к тому, чем занимается ваш ребенок в свободное время и предлагать ему какие-то альтернативы.