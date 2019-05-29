ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно только короткие мультики. Специалисты о вреде гаджетов для детей

30.05.2019 17:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Жизнь такова, что быть с малышом в постоянном контакте редко кому удается. Всем нам нужен перерыв, всем нам нужно немного личного времени и пространства. Порой гораздо проще дать ребенку смартфон или планшет, чем придумывать, чем его в очередной раз увлечь. К сожалению, такой способ очень вреден для маленького человека. Специалисты на пресс-конференции в Минске рассказали, к каким печальным последствиям может привести чрезмерное увлечение гаджетами в детском возрасте.

Можно только короткие мультики. Специалисты о вреде гаджетов для детей
Завотделом психических и поведенческих расстройств Республиканского научно-практического центра психического здоровья Михаил Важенин подчеркнул, что маленьким детям абсолютно не нужны смартфоны, планшеты и компьютеры.

- Дети до трех лет вообще не должны пользоваться гаджетами. В крайнем случае им можно показывать мультфильмы, не больше 5-10 минут, максимум полчаса.

Психические проблемы

Медицинский психолог городского детского психиатрического диспансера Алина Шилова рассказала о влиянии использования гаджетов на детскую психику.

- При чрезмерном использовании гаджетов мозг ребенка насыщается звуковыми и зрительными впечатлениями, но испытывает дефицит в тактильных, обонятельных и осязательных. А ведь мозг развивается тогда, когда он испытывает на себе все виды раздражителей окружающей среды. Если их нет, развитие замедляется или останавливается вообще.

Стимулирование мозга избыточным воздействием: гаджетом, интернетом, телевидением, - так же провоцирует задержки в развитии. Потому что яркие зрительные образы вызывают эмоции, но оставляют равнодушным мышление ребенка.

Речь и невербальное мышление детей, сидящих в гаджетах, оказываются на недостаточном уровне.

Кроме того какие-то многомерные человеческие понятия в интернете понимаются примитивно.

Также возникает проблема общения. Для нормального развития ребенку нужен опыт общения с людьми – это основа понимания других людей, себя, своего места в мире и самого мира. Общение для психики – это то же самое, что питание для тела. Психика нуждается в общении с людьми разного возраста, пола, социальных групп. Поэтому ограничение взаимодействия с окружающим миром может привести к замкнутости, развитию большого количества страхов, неготовности ребенка к жизни в социуме.  

Физическое развитие

Бесконтрольное использование гаджетов также ведет и к проблемам физического развития, рассказала врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Позняк.

- Это все сказывается на освоении моторных и двигательных навыков в первые годы жизни: координации, силе.

Влияет также и на формирование мышечного корсета. И, как ни парадоксально, вроде бы это сдерживает двигательную активность, заставляет больше сидеть. Но когда дети приходят в школу, оказывается, что более подготовлены к сидению за партой те, кто был лишен использования смартфонов, планшетов в раннем детском возрасте. Мышечный корсет у них лучше сформирован, лучше развита координация движений, что способствует поддержанию туловища в позе сидя.

Кроме того неправильная поза при использовании смартфона приводит к такому искажению тела, как "телефонная шея": одни мышцы менее напрягаются, другие более, - и это заметно.

К тому же использование портативных средств обучения и персональных компьютеров приводит к болям в запястье, сказывается на зрении.

При обучении чтению некоторые дети отмечают, что им больно читать с бумажного носителя. Это тоже связано с тем, что при обучении чтению с экрана развиваются иные мышцы, а не те, которые необходимы для чтения с листа.

Ребенку трудно сфокусировать взгляд на статичном предмете, отмечается бегающий взгляд.

Нарушается физическое развитие в целом,  появляется дисгармония в соотношении рост-вес.

Можно только короткие мультики. Специалисты о вреде гаджетов для детей
Поэтому специалисты рекомендуют более ответственно относится к тому, чем занимается ваш ребенок в свободное время и предлагать ему какие-то альтернативы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь такова, что быть с малышом в постоянном контакте редко кому удается. Всем нам нужен перерыв, всем нам нужно немного личного времени и пространства. Порой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участак дарогі, які змыла ў Валожынскім раёне, адновяць праз некалькі дзён
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика