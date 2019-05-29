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Купить или вернуть железнодорожные билеты с 22.00 1 июня до 12.00 2 июня через сайт poezd.rw.by будет невозможно
Источник материала: Интерфакс
С 22.00 1 июня до 12.00 2 июня продажа и возврат билетов на сайте poezd. rw.by будут закрыты, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги.
Причина - проведение плановых технических работ.
"Для покупки билетов обратитесь, пожалуйста, в билетные кассы Белорусской железной дороги", - советуют в БелЖД.
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Купить или вернуть железнодорожные билеты с 22.00 1 июня до 12.00 2 июня через сайт poezd.rw.by будет невозможно
С 22.00 1 июня до 12.00 2 июня продажа и возврат билетов на сайте poezd. rw.by будут закрыты, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги. Причина - проведение плановых...
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