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Купить или вернуть железнодорожные билеты с 22.00 1 июня до 12.00 2 июня через сайт poezd.rw.by будет невозможно

30.05.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 22.00 1 июня до 12.00 2 июня продажа и возврат билетов на сайте poezd. rw.by будут закрыты, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги.

Причина - проведение плановых технических работ.

"Для покупки билетов обратитесь, пожалуйста, в билетные кассы Белорусской железной дороги", - советуют в БелЖД.

 
 
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С 22.00 1 июня до 12.00 2 июня продажа и возврат билетов на сайте poezd. rw.by будут закрыты, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги. Причина - проведение плановых...
 
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