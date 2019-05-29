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Канцлером временного правительства Австрии стала 69-летняя женщина-судья

30.05.2019 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии.

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен объявил о назначении 69-летней Бирляйн в четверг.

Она будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов в сентябре.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой - федеральной конституцией Австрии", - написал Ван дер Беллен в своем Twitter после объявления о назначении Бирляйн.

Австрийские СМИ отмечают, что она стала первой в истории страны женщиной на посту канцлера страны.

В понедельник австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца в результате скандала вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

 
Теги: Новости
 
 
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Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии. Австрийский президент Александр Ван дер Беллен объявил о назначении 69-летней Бирляйн в...
 
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