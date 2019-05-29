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Россельхознадзор заявил о ложном транзите мяса из Беларуси в Казахстан и Киргизию

30.05.2019 16:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор сообщил о выявлении очередной схемы ложного транзита мясной продукции из Беларуси в Казахстан и Киргизию, в связи с чем с 1 июня меняет условия ввоза продукции для пяти белорусский компаний-посредников и шести предприятий-производителей.

Как сообщает служба, было установлено, что пять белорусских компаний-посредников ("АгроПродСбыт", "ТрейдМолИнвест", "Камфи Юнайтед", "Молпромтрейд", "Молпродлакт") и шесть белорусских производителей (Гомельский и Пинский мясокомбинаты, Столбцовский мясоконсервный комбинат, ОСП "Производственный комбинат" Лельчицкого Райпо, ОАО "Ошмянский МК", скотоубойный пункт Дрибинского Райпо), заявляя о транзите продукции в Казахстан и Киргизию, используют схему ложного транзита для незаконного ввоза продукции в РФ.

В связи с этим Россельхознадзор c 1 июня 2019 года изменяет условия пропуска товаров, поставляемых этими компаниями в адреса киргизских и казахстанских получателей. Пропуск предназначенной для них продукции на территорию РФ будет возможен только после того, как госветслужбы Казахстана и Киргизии подтвердят намерение принять эти товары.

 
 
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Россельхознадзор сообщил о выявлении очередной схемы ложного транзита мясной продукции из Беларуси в Казахстан и Киргизию, в связи с чем с 1 июня меняет условия...
 
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