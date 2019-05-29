Источник материала: Интерфакс

С 31 мая по 2 июня в деревне Озерки Поставского района на спортивных площадках комплекса "Озерки" пройдет областная спартакиада "Сельские игры", сообщает газета "Вiцьбiчы" .

Всего планируется участие более 600 сельских жителей из Бешенковичского, Верхнедвинского, Витебского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Лиозненского, Миорского, Поставского, Россонского, Сенненского, Толочинского, Чашникского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов.





Будут проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту, преодолению полосы препятствий. Также победители будут и в конкурсах "Визитных карточек" и походных блюд.