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Более 600 участников соберет областной этап "Сельских игр-2019" в Поставском районе

30.05.2019 16:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 31 мая по 2 июня в деревне Озерки Поставского района на спортивных площадках комплекса "Озерки" пройдет областная спартакиада "Сельские игры", сообщает газета "Вiцьбiчы".

Всего планируется участие более 600 сельских жителей из Бешенковичского, Верхнедвинского, Витебского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Лиозненского, Миорского, Поставского, Россонского, Сенненского, Толочинского, Чашникского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов.

Более 600 участников соберет областной этап "Сельских игр-2019" в Поставском районе

Будут проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту, преодолению полосы препятствий. Также победители будут и в конкурсах "Визитных карточек" и походных блюд.

 
 
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С 31 мая по 2 июня в деревне Озерки Поставского района на спортивных площадках комплекса "Озерки" пройдет областная спартакиада "Сельские игры", сообщает газета...
 
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