Huawei призывает США скорректировать свою стратегию для эффективного решения проблем информационной безопасности

Источник материала: Интерфакс

Huawei подала ходатайство об упрощённом судопроизводстве по своему делу, чтобы ускорить процесс и приостановить незаконные действия в отношении компании, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" представители китайской компании.

Huawei подала ходатайство об упрощённом судопроизводстве по делу, в рамках которого она оспаривает конституционность раздела 889 "Закона о полномочиях в области национальной обороны" (National Defense Authorization Act) от 2019 года. Она также призвала американское правительство приостановить санкционированную государством кампанию против Huawei, поскольку эти действия никак не способствуют достижению информационной безопасности.



"Если наложить вето на деятельность Huawei, апеллируя к информационной безопасности в качестве аргумента, это не сделает сети более защищенными. Наоборот, это создаcт ложное чувство безопасности и отвлечет внимание от реальных проблем. Американские политики используют мощь целой нации, чтобы атаковать частную компанию. Это ненормально. История почти не знает таких примеров. Американское правительство не предоставило никаких доказательств того, что Huawei угрожает безопасности. У них нет никаких неопровержимых улик, только домыслы", – рассказал Сун Люпин (Song Liuping), директор Huawei по правовым вопросам.

В своем заявлении компания указывает на то, что раздел 889 "Закона о полномочиях в области национальной обороны" особо выделяет Huawei и запрещает американским государственным органам не только покупать оборудование и услуги компании, но также и заключать контракты или предоставлять гранты и ссуды третьим лицам, которые покупают оборудование или услуги компании – даже если они никак не связаны с американским правительством.

Сун Люпин также упомянул внесение компании в Список запрещённых физических и юридических лиц министерства торговли США две недели назад. "Это создает опасный прецедент. Сегодня это услуги связи и Huawei. Завтра это может быть ваша отрасль, ваша компания, ваши покупатели, – говорит директор Huawei по правовым вопросам. – Huawei уверена в независимости и неприкосновенности американской судебной системы. Мы надеемся, что суд, последний рубеж обороны для правосудия, исправит ошибки в законе", - добавляет он.

Глен Нейгер (Glen Nager), руководитель группы юристов, осуществляющих судебную защиту компании, говорит, что раздел 889 нарушает ряд норм Конституции США – положения Bill of Attainder Clause (запрещающего выделять конкретное лицо или группу лиц для вынесения наказания без суда), Положения о надлежащей правовой процедуре (Due Process Clause) и Положения о разделении полномочий (Vesting Clauses). Соответственно, это сугубо вопрос права, поскольку в данном случае нет никаких фактов, что служит основанием для ходатайства об упрощённом делопроизводстве для ускорения процесса.

Компания Huawei считает, что давление со стороны США на Huawei не гарантирует безопасность сетей. Компания ожидает, что Соединенные Штаты сделают правильный выбор и прибегнут к честным и эффективным мерам усиления информационной безопасности для всех, если американское правительство действительно преследует цели безопасности.

Согласно графику работы суда, слушание по ходатайству назначено на 19 сентября.