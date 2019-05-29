Беларусь с 1 июня увеличит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 5,5%

Источник материала: Интерфакс

Беларусь с 1 июня на 5,5% повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №342 от 30 мая 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет с $104,6 до $110,4 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин будет повышена с $57,5 до $60,7 за 1 тонну, на товарные бензины - с $31,3 до $33,1 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты увеличится с $31,3 до $33,1 за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты республика повышала с 1 мая. Тогда они выросли на 7,4%.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.