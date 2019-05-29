Еврокомиссия положительно оценила белорусскую систему контроля за качеством молочной продукции – Минсельхозпрод

Источник материала: Интерфакс

Генеральный директорат Европейской комиссии (ЕК) по здравоохранению и безопасности пищевой продукции завершил проведение двух аудитов белорусской системы контроля за производством пищевой продукции – молочных и рыбных продуктов.

"В целом дана положительная оценка системы официального контроля производства пищевых продуктов (рыбных, молочных продуктов). Положительно оценено распределение ответственности и контрольно-надзорных функций между тремя компетентными органами в стране", - сказано в пресс-релизе Минсельхопрода.

В ведомстве подчеркивают, что "члены европейской делегации по второму аудиту отметили, что за восемь лет, прошедших с момента последнего аудита по производству молочной продукции, совместными усилиями трех компетентных органов Республики Беларусь (Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, службы Министерства здравоохранения, службы Госстандарта) проделана огромная работа по имплементации выданных ранее рекомендаций".

Европейские контролеры констатировали, что "действующая структура и организация системы позволяют проводить эффективный контроль предприятий-производителей пищевой продукции, в том числе экспортеров продукции в ЕС".

По данным Минсельхозпрода, эксперты Еврокомиссии также отметили, что "планирование мониторинга контроля остатков вредных веществ в живых животных и продукции животного происхождения и его имплементация проводятся полностью, в соответствии с требованиям законодательства ЕС". "По ряду позиций отметили, что требования в Республике Беларусь даже жестче, чем таковые ЕС", подчеркивается в сообщении.

Там также отмечается, что в рамках аудита инспекторы Еврокомиссии посетили ГУ "Белорусский государственный ветеринарный центр". Инспекторы подтвердили эквивалентность применяемых в аккредитованных лабораториях Беларуси методов, обратив особое внимание на их своевременную валидацию. Они также констатировали наличие действенного внутрилабораторного и перекрестного межлабораторного контроля.

"Белорусская сторона выразила европейским коллегам признательность за проведенные аудиты и подтвердила важность взаимных инспекций и продуктивного сотрудничества надзорных органов Республики Беларусь и Европейского союза", - сказано в пресс-релизе.

Генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) работал в Беларуси 13-24 мая 2019 года и провел аудит белорусской системы контроля за остатками вредных и запрещенных веществ в животноводческой продукции. Также проведен аудит белорусской системы контроля производства рыбных продуктов и проверка выполнения ранее предоставленных рекомендаций DG SANTE по производству молочных продуктов.