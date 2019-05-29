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Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может вступить в силу с 2020 года - МВД

30.05.2019 15:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минске  не исключают, что белорусско-российское межгосударственное соглашение о взаимном признании виз будет подписано до конца года и вступит в силу до 2020 года.

"Фактически, я думаю,  в этом году оно (соглашение - ИФ) будет не только подписано, но и если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года будет применяться", - сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун журналистам в четверг в Минске.

По его словам, государством выполнены полностью все процедуры для подготовки соглашения к ратификации. " Проект соответствующего указа находится в администрации президента", - добавил Бегун.

Начальник департамента также сообщил, что в настоящее время с российской стороной  обсуждаются технические аспекты реализации соглашения.

"Мы от них получили ноту по механизму именно обмена информацией - то, что предусмотрено в рамках соглашения, сейчас подготовили встречную информацию.  Создается рабочая группа, которая будет определять аспекты технической работы по реализации соглашения", - отметил Бегун.

Кроме того, представитель МВД, заявил, что после вступления в силу соглашения стороны сохранят за собой право вводить элементы контроля на границе за исключением пограничного.

"В соглашении четко расписано, что если они собираются вводить какие-то элементы контроля, то он однозначно не должен способствовать созданию очередей на границе. Это должен быть не пограничный контроль, это должны быть какие-то другие виды миграционного контроля", - добавил он.

Как сообщалось, подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Беларусь не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

В апреле МИД Беларуси заявил, что подготовил проект указа президента страны, которым правительству будет разрешено заключить соглашение с Россией о взаимном признании виз.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске  не исключают, что белорусско-российское межгосударственное соглашение о взаимном признании виз будет подписано до конца года и вступит в силу до 2020 года.
 
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