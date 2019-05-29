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В Витебске выпускник помог милиции задержать грабителя

30.05.2019 17:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске выпускник помог милиции задержать грабителя
УВД Витебского облисполкома

Как сообщили представители УВД Витебского облисполкома, ученик витебской школы Евгений Гайко помог милиции задержать грабителя. Неделю назад по пути в школу юноша стал свидетелем преступления.

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На молодую женщину напал грабитель и попытался отобрать сумку. Услышав крик о помощи, школьник сразу подбежал и постарался дать отпор нападавшему. Тот, встретив активное сопротивление, скрылся. Испуганная женщина вызвала милицию.

Молодой человек, хорошо запомнивший приметы преступника, сел в служебный автомобиль с сотрудниками уголовного розыска. Объезжая улицы и дворы, он заметил похожего мужчину на остановке. Подозреваемого в совершении грабежа задержали. Им оказался ранее судимый житель Толочина.

На торжественной школьной линейке по случаю окончания учебного года Евгению Гайко вручили благодарность от милиции за проявленную смелость.

 
Теги: Витебск
 
 
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Одиннадцатикласснику витебской школы Евгению Гайко на торжественной линейке вручили благодарность от милиции за проявленную смелость.
 
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