В Витебске выпускник помог милиции задержать грабителя

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители УВД Витебского облисполкома, ученик витебской школы Евгений Гайко помог милиции задержать грабителя. Неделю назад по пути в школу юноша стал свидетелем преступления.

На молодую женщину напал грабитель и попытался отобрать сумку. Услышав крик о помощи, школьник сразу подбежал и постарался дать отпор нападавшему. Тот, встретив активное сопротивление, скрылся. Испуганная женщина вызвала милицию.

Молодой человек, хорошо запомнивший приметы преступника, сел в служебный автомобиль с сотрудниками уголовного розыска. Объезжая улицы и дворы, он заметил похожего мужчину на остановке. Подозреваемого в совершении грабежа задержали. Им оказался ранее судимый житель Толочина.

На торжественной школьной линейке по случаю окончания учебного года Евгению Гайко вручили благодарность от милиции за проявленную смелость.