Сморгонская милиция ищет мужчину, пропавшего более недели назад

Источник материала: Светлы шлях

Сморгонский РОВД разыскивает без вести пропавшего Станислава Евгеньевича Ражева, 13.07.1971 г. р., который 20.03.2019 в 9.30 ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не подает о себе известий.