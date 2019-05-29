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Сморгонская милиция ищет мужчину, пропавшего более недели назад
30.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Сморгонский РОВД разыскивает без вести пропавшего Станислава Евгеньевича Ражева, 13.07.1971 г. р., который 20.03.2019 в 9.30 ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не подает о себе известий.
При наличии информации о местонахождении Ражева С. Е. просим сообщить по телефонам: 3-90-94, 8 -029-281-69-69.
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Сморгонский РОВД разыскивает без вести пропавшего Станислава Евгеньевича Ражева, 13.07.1971 г. р., который 20.03.2019 в 9.30 ушел из дома в неизвестном направлении и до...
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