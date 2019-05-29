Wargaming поставил танк перед своим офисом в Шабанах

Источник материала: KYKY

В Минске на Партизанском проспекте устанавливают настоящий танк Т-72, пишет dev.by. Его купила компания – разработчик игр Wargaming, и поставит под своим офисом.

Танк расположат при съезде к бизнес-центру «Волна». Есть информация, что решение установить танк приняло Министерство обороны Беларуси вместе с руководством Минска. Как говорят сотрудники Wargaming, появление танка в Минске – это прием, благодаря которому офис компании станет знаковым местом города.

Отметим, что на данный момент в Беларуси в качестве памятников или музейных экспозиций уже установлено более 70 танков.

Фото обложки: dev.by.