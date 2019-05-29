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Wargaming поставил танк перед своим офисом в Шабанах
Источник материала: KYKY>
В Минске на Партизанском проспекте устанавливают настоящий танк Т-72,
Танк расположат при съезде к бизнес-центру «Волна». Есть информация, что решение установить танк приняло Министерство обороны Беларуси вместе с руководством Минска. Как говорят сотрудники Wargaming, появление танка в Минске – это прием, благодаря которому офис компании станет знаковым местом города.
Отметим, что на данный момент в Беларуси в качестве памятников или музейных экспозиций уже установлено более 70 танков.
Фото обложки: dev.by.
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