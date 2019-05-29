ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wargaming поставил танк перед своим офисом в Шабанах

30.05.2019 17:34 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске на Партизанском проспекте устанавливают настоящий танк Т-72, пишет dev.by. Его купила компания – разработчик игр Wargaming, и поставит под своим офисом.

Танк расположат при съезде к бизнес-центру «Волна». Есть информация, что решение установить танк приняло Министерство обороны Беларуси вместе с руководством Минска. Как говорят сотрудники Wargaming, появление танка в Минске – это прием, благодаря которому офис компании станет знаковым местом города.

Отметим, что на данный момент в Беларуси в качестве памятников или музейных экспозиций уже установлено более 70 танков.

Фото обложки: dev.by.

Читайте по теме: «Официально мы значились специалистами по сельскому хозяйству из СССР». Беларусы, воевавшие во Вьетнаме

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на Партизанском проспекте устанавливают настоящий танк Т-72, пишет dev.by. Его купила компания – разработчик игр Wargaming, и поставит под своим офисом. Танк...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Из 10 лет больше 4-х не вошли». Как учителя недополучают стаж и не могут выйти на льготную пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика