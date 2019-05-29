|
Джоан Роулинг напишет продолжение вселенной Гарри Поттера. Оно выйдет этим летом
Источник материала: KYKY>
Хорошая новость для любителей поттерианы: вселенная Гарри Поттера получит продолжение. Автор романов Джоан Роулинг уже написала четыре научно-популярных рассказа, два из которых опубликуют этим летом – 27 июня. Об этом
Серию рассказов посвятят урокам в Хогвартсе. Читатели узнают о классической магии, которая лежит в основе истории Гарри. Произведения опишут любопытные случаи из истории колдовства через призму традиционного фольклора. В них добавят аутентичные заметки, страницы рукописей и «очаровательные» наброски.
Рассказы представят в электронном формате. Названия электронных книг звучат следующим образом:
• «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств»;
Работы Роулинг выпустят на четырех языках: английском, французском, итальянском и немецком. Они доступны для предварительного заказа в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошая новость для любителей поттерианы: вселенная Гарри Поттера получит продолжение. Автор романов Джоан Роулинг уже написала четыре научно-популярных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)