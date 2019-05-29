Семьи с детьми попросили не пользоваться гаджетами три дня. Вот что получилось

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Национальном пресс-центре представители Министерства образования, Центра социологических и политических исследований БГУ обсудили «Результаты социологического исследования „Без гаджетов“: почему в семьях растет зависимость от устройств и как решить эту проблему». Белорусские семьи с детьми должны были не пользоваться гаджетами три дня — вот что из этого вышло.



Кадр из видео с пресс-конференции

Сколько часов дети до 3 лет проводят в интернете

Организация «ЛВЛ Эволюшн» (бренд «Ложка в ладошке») инициировал проведение исследования под условным названием «Три дня без гаджетов». Как рассказал заместитель директора компании Александр Левкович, целью было изучить, как отсутствие гаджетов влияет на взаимоотношения между родственниками.

Для испытания подбирались семьи с детьми до трех лет, причем один из родителей должен быть в декретном отпуске. Изначально откликнулось более 500 семей, но решилось на участие только 65. До конца исследований отсеялось 13 участников — по их словам, они не смогли жить в «интернет-изоляции». Так что результаты базируются на изучении 52 семейств: 15 из них живут в Минске, 10 — в областных центрах, 12 — в средних городах (50−100 тысяч населения), 7 — в малых городах, 8 — в сельской местности.

До начала исследования 88% матерей в декретном отпуске проводили в гаджетах до 6 часов в день, 12% — 7 и более. Отцы в среднем серфили в интернете столько же, но примерно 10% проводят в Сети меньше часа.

В среднем родители проводят до двух часов в соцсетях и час — в мессенджерах. При этом всего 18 минут отводится для чтения книг.

Средний возраст детей — полтора года, они бодрствуют в среднем 8 часов. При этом 63% детей проводят в гаджетах до двух часов, а 37% — от двух до шести.

Для мамы в декрете самый популярный гаджет — телефон, а для детей — телевизор. Большинство мам используют гаджеты для посещения социальных сетей — 92%. На втором месте — просмотр фильмов или мультиков (74%), на третьем — просмотр видео в интернете (61%). По словам женщин, для них гаджеты — это единственная связь с внешним миром в декретном отпуске.

На вопрос, сколько времени дети проводят в гаджетах, «слишком много» ответили 23% респондентов, «нормально» — 45%, и «мало» — 31%.

Семьи вели дневники активности — каждые 30 минут отмечали свои занятия. Оказалось, что без гаджетов существует огромное количество развлечений — от прогулок и игр до походов в гости.

По окончании эксперимента 32% респондентов сообщили, что их отношение к гаджетам не поменялось. Но 68% решили пересмотреть свои отношения с компьютерами и смартфонами. Так, кто-то перестал включать телевизор на фоне, в другой семье решили не использовать гаджеты по вечерам.

«Интернет-зависимость — у 16% подростков»



Фото носит иллюстративный характер. Изображение: Blake Barlow / Unsplash

Михаил Важенин, заведующий отделом психических и поведенческих расстройств РНПЦ психического здоровья, считает, что дети до трех лет в принципе не должны пользоваться гаджетами. По его мнению, это прямой путь к будущей интернет-зависимости. «Я наблюдал подростка 14 лет с простой формой шизофрении. Его мама в три года посадила за компьютер. В 8 лет он уже не ходил в школу, в 14 полностью развалился как человек, — говорит специалист. — Сам автор термина „компьютерная зависимость“, нью-йоркский психиатр Айвин Голдберг писал, что компьютерная зависимость — прогрессирующее психическое расстройство, которое приводит к слабоумию».

Отметим, что 42.TUT.BY нашел источник этой цитаты. Ближайшее по смыслу утверждение высказывала врач-невролог баронессы Сьюзен Гринфилд, которая считала, что игры являются причиной слабоумия. Ее заявления подверглись критике как бездоказательные и спекулятивные.

По словам заведующего, специалисты РНПЦ психического здоровья провели исследование по диагностике интернет-зависимости у подростков: интернет-зависимость наблюдалась у 16% респондентов, у 2% — были тяжелые формы, умеренная степень — у 6−7%.

«Среди молодых людей в возрасте 18−29 лет интернет-зависимых — 19,8%, в 3% случаев речь идет о серьезных расстройствах. Например, в моей практике был программист, который трое суток просидел за компьютером, и у него развился острый шизофренический психоз», — добавляет специалист. К сожалению, он не упомянул эмпирическую базу и респондентов.

«Слишком много зрительных и слуховых впечатлений»

Медицинский психолог Городского детского психиатрического диспансера Алина Шилова также оценивает влияние гаджетов негативно. По ее словам, при взаимодействии со смартфоном ребенок получает слишком много зрительных и слуховых впечатлений, при этом ему не хватает тактильных, обонятельных и осязательных. В итоге мозг не развивается как положено.

Если приучить детей с ранних лет к гаджетам, то в будущем они могут страдать от гиперактивности и синдрома дефицита внимания, у них хуже развиты слух и речь.

По мнению медицинского психолога, гаджет не учит «таким понятиям, как совесть, стыд, честь и достоинство», приводит к замкнутости, проблеме с общением, не готовит к труду и перегружает ребенка информацией.

Заведующая отделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Позняк отмечает, что дети, получившие доступ к гаджетам в раннем детстве, хуже сидят за партой, некоторым больно читать с бумажного листа. А у взрослых наблюдается туннельный синдром и так называемая «телефонная шея».

«С кнопочным телефоном ребенок не сможет выдерживать конкуренцию со сверстниками»

Ирина Хоревич, начальник управления информационных образовательных технологий Национального центра образования, считает, что полностью запретить гаджеты или выдать ребенку кнопочный смартфон — это не выход. «Мы живем в цифровом мире, где надо уметь пользоваться гаджетами, — говорит она. — Надо воспитывать, работать вместе с ребенком и помнить, что вы за него отвечаете до 18 лет. Нужно смотреть, на какие сайты ребенок заходит, что ищет, и установить родительский контроль на компьютер и мобильный телефон ребенка до его совершеннолетия.

Да, для детей и подростков смартфон — элемент престижа. С кнопочным телефоном он не сможет выдерживать конкуренцию со сверстниками. Поэтому полностью лишать нельзя — нужно учить пользоваться этим прибором».