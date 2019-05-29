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Соболенко вышла во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос», Саснович не пробилась

30.05.2019 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Арина Соболенко, завершившая сегодня выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях.


Фото: Reuters

В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Во втором круге дуэт Соболенко / Мертенс, имеющий в Париже 6-й номер посева, сразится с парой Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия).

А вот другая белоруска, Александра Саснович, в одиночном разряде выбывшая в первом круге, завершила выступление и в парном турнире. Вместе с американкой Тейлор Таунсенд в стартовой встрече они проиграли француженкам Диане Парри и Фионе Ферро — 4:6, 5:7. Матч длился 1 час 38 минут.

В парном разряде на «Ролан Гаррос» продолжает выступать Виктория Азаренко. Вместе с австралийкой Эшли Барти они пробились во второй круг. Там их ждут победительницы матча Полин Парментье / Хлоя Паке (обе — Франция) — Виктория Кужмова (Словакия) / Белинда Бенчич (Швейцария).

Дуэт Азаренко / Барти имеет 11-й номер посева в парном разряде «Ролан Гаррос».

В одиночном разряде Азаренко проиграла сегодня первой ракетке мира Наоми Осаке на «Ролан Гаррос». WTA назвала матч «Битвой титанов».

 
 
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Белоруска Арина Соболенко, завершившая сегодня выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях.
 
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