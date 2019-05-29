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Соболенко вышла во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос», Саснович не пробилась
Источник материала: Tut.by
Белоруска Арина Соболенко,
В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Во втором круге дуэт Соболенко / Мертенс, имеющий в Париже 6-й номер посева, сразится с парой Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия).
А вот другая белоруска, Александра Саснович, в одиночном разряде
В парном разряде на «Ролан Гаррос» продолжает выступать Виктория Азаренко. Вместе с австралийкой Эшли Барти они
Дуэт Азаренко / Барти имеет 11-й номер посева в парном разряде «Ролан Гаррос».
В одиночном разряде
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Белоруска Арина Соболенко, завершившая сегодня выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», продолжает борьбу в парных соревнованиях.
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