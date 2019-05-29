В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке. Куда идти и что будем смотреть?

Источник материала: Tut.by

В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке — это будет «Терминатор-2: Судный день» Джеймса Кэмерона. Показы пройдут в рамках проекта «Беларускія ўікэнды» 7−9 июня в кинотеатре «Космос».





«Терминатор-2: Судный день» (точнее, его «юбилейное» переиздание в стереоформате, приуроченное к 25-летию фильма) — первый зарубежный блокбастер в белорусской озвучке, который покажут в 3D.

Научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона, пятая по счету и одна из самых знаковых его работ — хронологический сиквел фильма «Терминатор». В роли киборга снялся Арнольд Шварценеггер, его партнерами по съемочной площадке стали Линда Хэмильтон в роли Сары Коннор и Эдвард Ферлонг в роли ее сына. Фильм был снят в 1991 году. В 1992 году лента получила четыре «Оскара» в номинациях «Лучший звук», «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим».

Озвучка и прокат фильма стали возможны благодаря компании «Кінаконг» и компании velcom | A1.