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В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке. Куда идти и что будем смотреть?

30.05.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке — это будет «Терминатор-2: Судный день» Джеймса Кэмерона. Показы пройдут в рамках проекта «Беларускія ўікэнды» 7−9 июня в кинотеатре «Космос».


«Терминатор-2: Судный день» (точнее, его «юбилейное» переиздание в стереоформате, приуроченное к 25-летию фильма) — первый зарубежный блокбастер в белорусской озвучке, который покажут в 3D.

Научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона, пятая по счету и одна из самых знаковых его работ — хронологический сиквел фильма «Терминатор». В роли киборга снялся Арнольд Шварценеггер, его партнерами по съемочной площадке стали Линда Хэмильтон в роли Сары Коннор и Эдвард Ферлонг в роли ее сына. Фильм был снят в 1991 году. В 1992 году лента получила четыре «Оскара» в номинациях «Лучший звук», «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим».

Озвучка и прокат фильма стали возможны благодаря компании «Кінаконг» и компании velcom | A1.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно впервые покажут 3D-фильм в белорусской озвучке - фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день». Показы пройдут в рамках проекта «Беларускія ўікэнды»...
 
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